The Couple, spoiler a Mattino 5: nel cast anche due sorelle molto note, di chi si tratta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manca sempre meno alla messa in onda del nuovo reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, la prima puntata di The Couple approderà in prima serata lunedì 7 aprile 2025. Diversi i rumors circolati fino ad ora sul web in merito al cast del nuovo reality game, stamattina a Pomeriggio 5 Federica Panicucci e Francesco Vecchi si sono lasciati sfuggire un’interessante indiscrezione.

I conduttori di Pomeriggio Cinque hanno presentato una delle coppie che parteciperà a The Couple, sono due sorelle molto famose. Di chi si tratta? Di Irma Testa e la sorella Lucia. Per chi non la conoscesse Vecchi ha fatto sapere che Irma ha 27 anni e ha iniziato a fare pugilato quando ne aveva 12 per seguire la sorella. Ha poi aggiunto: “A 14 si traferisce ad Assisi ed è l’inizio della sua brillante carriera. Bronzo agli Europei 2012 a Polonia, Oro mondiale nel 2013 in Bulgaria e miglior pugile nel 2015 a Taiwan“.

Nel cast di The Couple Irma Testa e la sorella Lucia: “Il loro legame è indissolubile”

Tanti sono i successi conquistati fino ad ora da Irma Testa, Federica Panicucci a Pomeriggio 5 ha fatto sapere che nel 2020 è stata la prima italiana a partecipare ai giochi olimpici di Tokyo, dove si è aggiudicata nei pesi leggeri il Bronzo.

La conduttrice, riferendosi alle due sorelle che parteciperanno a The Couple, ha aggiunto: “Nonostante i percorsi differenti non si sono mai separate e il loro legame è indissolubile“. Lei pensa che sarà molto interessante vederle in un contesto come quello del reality, dove l’affinità è fondamentale per affrontare le prove.