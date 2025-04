Manila Nazzaro parla delle sue colleghe a The Couple: “Prima c’era competizione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manila Nazzaro sta partecipando insieme al marito Stefano Oradei al nuovo reality condotto su Canale 5 Da Ilary Blasi, The Couple. Nelle scorse ore l’ex Miss Italia si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni su alcune sue colleghe.

Ad oggi sono legate da una profonda e bellissima amicizia, le cose però in passato non erano affatto così. A chi si riferiva? A Milena Miconi, Matilde Brandi e Angela Melillo. Queste le sue parole: “Noi ci siamo rincontrate avanti con l’età, quando abbiamo un po’ deposto le armi, facendo tutte lo stesso lavoro. Prima c’era competizione“. Ha anche detto che l’essere in competizione le faceva guardare con scetticismo.

C’era rivalità tra Manila Nazzaro e le sue colleghe: cosa ha detto a The Couple

A The Couple la moglie di Stefano Oradei parlando del passato rapporto che aveva con quelle che oggi sono le sue migliori amiche ci ha tenuto a precisare che nonostante la rivalità la loro era una sana competizione. A detta sua c’è sempre stato rispetto tra loro, senza scorrettezze.

Col tempo però la vita le ha fatte riavvicinare, Manila Nazzaro ha fatto sapere che lei e le sue amiche hanno avuto gli stessi dolori. Ha fatto poi sapere che ogni volta che le succede qualcosa chiama subito le sue amiche, loro le danno dei consigli e lei si fida molto.