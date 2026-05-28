The 50 Italia, Paolo Noise e la previsione su Helena Prestes: in passato aveva detto..

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

The 50 Italia sta tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. Oggi 29 maggio sono usciti i nuovi episodi del reality show in cui 50 personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova in sfide fisiche e mentali per vincere un montepremi da destinare ad uno spettatore. Tra i concorrenti di questa prima edizione di The 50 Italia vi è Paolo Noise, noto speaker radiofonico. L’uomo ha fatto una previsione su Helena Prestes come mostrato in un video apparso in rete. In esso, Paolo Noise dichiara le seguenti parole: “Vince a mani basse, è la più astuta di tutte. Tra tutti quanti è quella che la ficca nel sacco a tutti”. Lo speaker sembra aver rivalutato Helena Prestes dopo l’esperienza fatta insieme all’Isola dei famosi nel 2023.

Paolo Noise e Helena Prestes avevano partecipato insieme all’Isola dei famosi

Paolo Noise e Helena Prestes si sono ritrovati come concorrenti della prima edizione di The 50 Italia. I due avevano partecipato ad un’edizione dell’Isola dei famosi dove non erano andati molto d’accordo. In una vecchia intervista, lo speaker radiofonico aveva dichiarato sulla compagna di Javier Martinez: “Dai servizio fotografico su Tv, Sorrisi e Canzoni mi è sempre stata sui c***oni! Marco è testimone. Le persone che sono espansive in maniera smodata, senza motivo, a un certo punto basta. Sull’isola era leggermente strong da sopportare. Non mi è piaciuto quell’atteggiamento che aveva avuto già all’inizio fuori dalle telecamere. È arrivata carica.” A distanza di tempo sembra che le cose siano cambiate…