Javier Martinez svela:”Ecco per chi tifo a The 50 Italia”

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The 50 Italia è il nuovo reality show di Amazon Prime Video. Uscito lo scorso 22 maggio sulla piattaforma, il programma vede 50 concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo mettersi alla prova in sfide mentali e fisiche. Tra i fans del reality show vi è Javier Martinez, diventato famoso in Italia per la sua partecipazione al Grande fratello nel 2024. Proprio l’ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha rivelato i nomi dei concorrenti per il quale sta facendo il tifo in questa prima edizione di The 50 Italia. Javier Martinez rispondendo ad un commento di Matteo Diamante apparso nel suo profilo Instagram ha scritto: “Mi stai facendo morire, tu, Federico Fusca e Helena Prestes siete i miei preferiti.”

Javier Martinez fa il tifo per Helena Prestes, Federico Fusca e Matteo Diamante a The 50 Italia

Javier Martinez ha svelato di essere un fan di The 50 Italia. L’ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha ammesso di stare facendo il tifo per la compagna Helena Prestes, conosciuta al Grande fratello ma anche per Matteo Diamante e Federico Fusca. Proprio la modella brasiliana si è già messa in mostra nelle prime puntate del nuovo programma di Amazon Prime Video. La donna ha ottenuto grandi consensi sia per la strategia che ha utilizzato nel gioco che per le prove superate con grande facilità.