The 50 Italia, Javier Martinez eliminato: ecco dov’è stato beccato

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The 50 Italia è tra i programmi che torneranno con una nuova edizione. Il reality show è in questo momento in fase di registrazione in un castello in Emilia Romagna. Tra i concorrenti del format di Amazon prime video c’è Javier Martinez, che ha deciso di mettersi in gioco a due anni dalla sua esperienza al Grande fratello. In queste ultime ore, il nome del pallavolista argentino è finito prepotentemente alla ribalta per alcune indiscrezioni che lo vorrebbero fuori da The 50 Italia. Deianira Marzano ha annunciato l’eliminazione di Javier Martinez dopo aver notato alcuni movimenti social. Un’indiscrezione che avrebbe trovato conferma nelle ultime ore

Javier Martinez è stato visto al compleanno di un ex gieffino

Javier Martinez è fuori da The 50 Italia, le cui riprese sono ancora in svolgimento. Il pallavolista argentino non sarebbe riuscito a raggiungere la finale come fatto dalla fidanzata Helena Prestes. In queste ore, l’ex schiacciatore della Terni volley academy è tornato a farsi vedere sui social. L’uomo è stato beccato alla festa di compleanno di Federico Chimirri, un noto chef con il quale ha partecipato insieme al Grande fratello nel 2024. In una storia pubblicata su Instagram dall’ex gieffino si vede il pallavolista insieme alla fidanzata all’interno di un locale.