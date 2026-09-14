Javier Martinez eliminato da The 50 Italia? Arriva una segnalazione

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Javier Martinez è stato annunciato come uno dei concorrenti della seconda edizione di The 50 Italia. Il pallavolista argentino insieme ad altri 49 personaggi del mondo dello spettacolo sono stati scelti per mettersi alla prova nel reality show di Amazon prime video. In questi giorni si sono svolte le riprese della seconda edizione del format, che andrà in onda nel 2027 sulla piattaforma a pagamento. In queste ore, il compagno di Helena Prestes è finito al centro di una segnalazione per quanto concerne il suo percorso all’interno di The 50 Italia. Secondo quanto trapelato da Deianira Marzano, Javier Martinez sarebbe stato eliminato dal format. Un utente ha informato la nota esperta di gossip di aver notato che l’uomo è tornato attivo sui social.

Javier Martinez è stato eliminato da The 50 Italia

Javier Martinez sarebbe stato eliminato da The 50 Italia. Secondo quanto annunciato da Deianira Marzano, il pallavolista argentino avrebbe messo dei like recenti che annuncerebbero la fine della sua partecipazione al reality show di Amazon prime video. Un’eliminazione avvenuta dopo una settimana di riprese, che hanno tenuto accesa la curiosità dei fans. Alcune indiscrezioni hanno annunciato le eliminazioni di altri protagonisti del reality show tra cui Lorenzo Spolverato, Dayane Mello, Clizia Incorvaia ma anche Mattia Fumagalli ed Eugenio Colombo.