Helena Prestes e Shaila Gatta, pace fatta a The Fifty? L’indiscrezione

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Helena Prestes e Shaila Gatta sono state indubbiamente tra le protagoniste assolute dell’edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. In quell’occasione, la modella influencer e l’ex velina mora di Striscia La Notizia si erano rese protagoniste di diversi accesi scontri all’interno della casa più spiata d’Italia. A distanza di tempo, ecco che le due donne sono tornate protagoniste di un nuovo reality show. Helena Prestes e Shaila Gatta sono le concorrenti della prima edizione di The Fifty, uscito oggi 22 maggio sulla piattaforma Amazon Prime Video. Il reality show vede 50 concorrenti del mondo dello spettacolo sfidarsi in prove mentali e fisiche per vincere un montepremi finale da destinare ad uno spettatore.

Helena Prestes e Shaila Gatta avrebbero fatto pace a The Fifty

In queste ore in rete stanno circolando indiscrezioni in merito alla permanenza di Helena Prestes e Shaila Gatta a The Fifty. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, la modella brasiliana e l’ex velina di Striscia La Notizia avrebbero fatto pace o almeno avrebbero sotterrato l’ascia da guerra che le aveva portate a litigare al Grande fratello. Nel trafiletto presente sul magazine si legge: “Le due instaureranno un rapporto molto forte all’interno del reality show, caratterizzato da grande complicità e vicinanza emotiva. Una dinamica totalmente diversa rispetto ai tempi del Grande fratello.” Non resta che attendere la messa in onda del programma per vedere se l’indiscrezione troverà conferma.