Collaborazione tra Calcio Foggia e Provincia di Foggia

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CALCIO FOGGIA 1920 E PROVINCIA DI FOGGIA: INSIEME PER IL TERRITORIO

Il Calcio Foggia 1920 e la Provincia di Foggia uniscono le forze per la stagione sportiva 2026/2027, dando vita a una collaborazione che mette al centro sport, giovani, territorio e senso di appartenenza.

Un progetto che nasce dalla volontà di rafforzare sempre di più il legame tra i colori rossoneri e l’intera Capitanata, portando il Foggia e i suoi valori nei Comuni della provincia.

La partnership vedrà la Provincia di Foggia al fianco del Settore Giovanile rossonero e prevede un tour sul territorio che coinvolgerà i nostri giovani calciatori nei principali impianti sportivi dei Comuni della Capitanata.

Una collaborazione che prosegue idealmente il percorso intrapreso dal Club in questa stagione: dalla Campagna Abbonamenti, dedicata alla nostra gente e alla nostra terra, fino alla Seconda Maglia Ufficiale, sulla quale trovano spazio alcuni dei luoghi e dei simboli più rappresentativi della provincia.

Il Calcio Foggia 1920 rivolge un sentito ringraziamento al Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, per la sensibilità e la vicinanza dimostrate nei confronti del progetto e per aver condiviso la volontà di valorizzare, attraverso lo sport, l’identità e le eccellenze del nostro territorio.

Perché il Foggia non rappresenta soltanto una città, rappresenta una terra, la sua gente e i suoi colori.