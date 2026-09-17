Ernesto Passaro ha fatto un incidente: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne svela come sta

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Paura per Ernesto Passaro, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sui social tramite alcune storie ha fatto preoccupare i suoi affezionati fan rivelando di aver avuto un incidente.

Il ragazzo non ha rivelato nessun dettaglio in merito alla vicenda, non è infatti chiaro cosa sia successo. Ha voluto informare i suoi seguaci anche per giustificare una possibile assenza da parte sua sui social. Come sta dopo l’accaduto? In merito alle sue condizioni di salute ha fatto sapere che ha due costole rotte. Ernesto Passaro si è augurato di tornare presto alla quotidianità e ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che gli stanno manifestando la loro vicinanza.

Ernesto Passaro è finito in ospedale a causa di un incidente: l’ex corteggiatore ringrazia i fan sui social

Dopo l’esperienza vissuta nel dating show di Maria De Filippi l’ex corteggiatore continua ad essere molto seguito sui social. Poco prima dell’estate era già stato vittima di un incidente e i suoi seguaci si sono preoccupati molto quando ha detto di essere finito in ospedale.

Nelle scorse ore Ernesto Passaro ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per ringraziare tutti coloro che gli hanno dimostrato un grande affetto con i loro messaggi. In questi giorni le loro parole l’hanno davvero rincuorato. Il ragazzo ha chiesto scusa per il fatto di non essere riuscito a rispondere a tutti ma ci ha tenuto a precisare che ha letto e apprezzato ogni messaggio che ha ricevuto.