Temptation Island rivoluzione totale: lascia il resort in Sardegna, ecco dove si registrerà

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Temptation Island è uno dei programmi più amati dei teleschermi italiani. Ogni estate Filippo Bisciglia conduce il reality show dei sentimenti dove alcune coppie mettono alla prova le loro storie d’amore tra tentatori e tentatrici. Un programma che è ancora oggi seguitissimo da milioni di telespettatori, che sono già in trepidante attesa per vedere le nuove puntate. Nel corso delle ultime ore, però, Temptation Island ha subito una vera e propria rivoluzione. Il programma condotto da Filippo Bisciglia non verrà più registrato all’interno del resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula in Sardegna. Secondo quando trapelato da Vanity Fair, la struttura alberghiera sarebbe stata venduta, tanto che la casa di produzione è stata costretta a trovare una nuova località per effettuare le registrazioni della nuova stagione del reality show.

Temptation Island verrà registrato in un resort di Guardavalle Marina

Il viaggio dei sentimenti non andrà più in onda dalla Sardegna. Infatti Temptation Island cambierà location come riportato da LaC News 24. Il programma condotto da Filippo Bisciglia verrà registrato in Calabria e più precisamente a Guardavalle Marina in provincia di Catanzaro. Il sito ha riportato la seguente indiscrezione in merito alla nuova stagione del reality show; “Da settimane ormai fervono i preparativi intorno al resort scelto per le riprese, che dureranno due mesi interi fino a settembre, probabilmente per abbracciare anche la parte “vip” del format, spaccato in due parti”. Il programma parte già con una grande novità legata alla sua location.