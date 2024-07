Filippo Bisciglia sorprende su Temptation Island: “Gli uomini hanno paura”

Filippo Bisciglia è tornato ai comandi di Temptation Island, partita con il botto il 27 giugno in prima serata su Canale 5. A tal proposito, il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che quest’anno le coppie sono partite a bomba, tanto che l’edizione ha avuto delle novità. L’uomo infatti ha detto: “Di solito passavano dei giorni prima che i protagonisti si sbloccassero un po’ invece si sono messi subito in gioco e hanno dato le loro motivazioni subito.” Filippo Bisciglia inoltre ha ammesso che ci sarà un finale inaspettato a Temptation Island. Il conduttore ha raccontato che una volta entrati nel villaggio dei sentimenti tutto cambio: “Attraverso ai voli pindarici si arriva al grande cambiamento di rotta ed un finale inaspettato.”

Temptation Island, Filippo Bisciglia rivela che le donne hanno avuto più coraggio degli uomini a mettersi in gioco

A Tele Sette, invece, FIlippo Bisciglia ha dichiarato che le donne solo le più risultate. Il conduttore di Temptation Island ha rivelato che le fidanzate hanno avuto più coraggio a mettersi in gioco e mostrarsi a 360°, tanto da ammettere: “Se devono voltare pagina, lo fanno senza troppi ripensamenti. Gli uomini invece rimuginano e hanno paura.” Dopo un anno sabbatico, il conduttore è tornato al timone del reality show nonostante sia arrivato all’undicesima stagione. Per questo motivo, la Fascino è già in studio per raddoppiare con una nuova versione autunnale che vedrà Filippo Bisciglia come mediatore delle coppie che hanno deciso di mettere in gioco i loro sentimenti. Il binomio Filipo-Temptation Island è ormai indissolubile come quello della sua storia con Pamela Camassa.