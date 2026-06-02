Beautiful, anticipazioni 2 giugno 2026: Ridge accusa Hope, Finn teme per il suo matrimonio con Steffy

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 2 giugno 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Bill e Luna non si sono accorti della presenza di Steffy durante il loro bacio, lei vedendo la scena è rimasta senza parole. Il fidanzato della Nozawa, i suoi genitori e Katie proveranno compassione per la ragazza convinti che Poppy abbia manomesso il test di paternità perché è interessata ai soldi dello Spencer.

Anticipazioni Beautiful 2 giugno 2026: Brooke prova a giustificare Hope, Bill in preda allo sconforto

Il bacio che Hope ha dato a Finn ha riacceso gli scontri tra Logan e Forrester. Il suo gesto ha fatto infuriare Ridge, infatti la accuserà di aver oltrepassato il limite. Anche Brooke disapprova il suo comportamento ma proverà a giustificarla tirando fuori la sua emotiva confusione. Finn dirà loro che Steffy in preda alla sofferenza è andata via e si sentirà in colpa anche se è certo di non aver fatto nulla per incoraggiare la Logan.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Finn ammetterà di non aver rispettato i limiti che la moglie gli aveva imposto, aveva commesso lo stesso sbaglio con Sheila e ora il loro matrimonio sta vivendo un altro momento di profonda crisi. Nel frattempo Bill è molto giù dopo aver scoperto che Luna non è sua figlia. Katie continuerà ad essere convinta che Poppy sia un’assassina ma lui spera che le accuse contro di lei siano infondate.