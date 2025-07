Temptation island 2025, Valerio e Sarah sono tornati insieme dopo il falò di confronto? La segnalazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 29 luglio è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Temptation Island 2025 che ha registrato un altro record di ascolti. Sono stati oltre 4 milioni di telespettatori per uno share del 30% a seguire le vicende di fidanzati e fidanzate. Grandi protagonisti della puntata di ieri sono stati Valerio e Sarah. I due si sono resi protagonisti di un falò di confronto commuovente. Tutto è iniziato quando l’uomo ha chiesto di poter incontrare la fidanzata dopo aver baciato la tentatrice Ary sotto le stelle. Durante il falò, i due si sono lanciati frecciatine a vicenda per poi scoppiare a piangere, confessando i rispettivi tradimenti. In questo frangente, Sarah ha commosso il pubblico di Temptation Island 2025 quando ha detto a Valerio: “Io ti voglio bene lo stesso anche se non mi ami più”.

Temptation Island 2025, Sarah e Valerio sarebbero tornati insieme

Valerio ha deciso di uscire da single da Temptation Island 2025 senza nemmeno chiedere ad Ary di seguirlo. Oggi c’è molta curiosità sui social di capire se il romano e Sarah hanno avuto modo di rivedersi al termine delle registrazioni del programma condotto da Filippo Bisciglia. Secondo alcune segnalazioni trapelate in rete, la coppia sarebbe tornata insieme dopo averli visti sul luogo di lavoro. I due avrebbero deciso di darsi una seconda chance. Nel frattempo, stasera 30 agosto andrà in onda una nuova puntata del reality show ambientato in Calabria. Grande attenzione sarà focalizzata sulle altre coppie presenti nel resort.