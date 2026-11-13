Affari tuoi, nuovo stop per Stefano De Martino: ecco quando
Affari tuoi continua il suo incredibile successo sulla televisione italiana. Ogni giorno, il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino è seguito da quasi 4 milioni di telespettatori, riuscendo molto spesso a vincere la sfida contro La ruota della fortuna, in onda su Canale 5. Proprio il game show subirà un nuovo cambio di programmazione. Scendendo nei dettagli, Affari tuoi si fermerà per un appuntamento. Stefano De Martino insieme alla sua squadra non andranno in onda domenica 15 novembre. Rai 1 trasmetterà in diretta la partita della Nazionale italiana di calcio contro il Belgio, valida per il primo posto nel girone A di Nations League.
Affari tuoi non va in onda il 15 novembre per fare posto agli Azzurri
Il gioco dei pacchi non andrà in onda domenica 15 novembre per lasciare spazio agli Azzurri che giocheranno una nuova partita del torneo di Nations League. Dopo la vittoria in casa contro la Francia guidata da Zidane, ecco che i calciatori allenati da Roberto Macini si troveranno a sfidare la squadra Belga per un posto alla fasi successive dell’ambito torneo. Affari tuoi condotto da Stefano De Martino tornerà regolarmente in onda dal 16 novembre a partire dalle ore 20:45 subito dopo Cinque Minuti, il programma di Bruno Vespa.