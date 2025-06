Temptation Island 2025: ecco chi sono le 4 nuove coppie

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’estate televisiva si accende ancora una volta con Temptation Island, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Dopo la presentazione delle coppie iniziali (Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B.), nelle ultime ore sono state svelate quattro nuove relazioni destinate a scuotere il villaggio del Calandrusa Resort. Ecco Valentina e Antonio, Sara e Valerio, Maria Concetta e Angelo, Lucia e Rosario, pronti a mettere tutto in gioco: amore, fiducia, gelosia… e magari anche qualche tradimento!

Temptation Island 2025, conosciamo meglio le 4 nuove coppie

Valentina (29) e Antonio

Fidanzati da circa un anno, Valentina ha scelto di mettere alla prova la loro relazione perché il sospetto è sempre in agguato. In passato, Antonio ha mentito su un viaggio – spacciato per una fuga con un amico fortunato del Gratta e Vinci – che in realtà era una gita con un’altra donna. A svelare tutto è stato un messaggio su Instagram: la ragazza misteriosa ha scritto a Valentina “noi due abbiamo una cosa in comune”. Si riferiva al fidanzato, ovvero ad Antonio. Valentina ha dichiarato che per la sua dolce metà ha già preparato le valigie, sicura che sbaglierà. Antonio ha minimizzato: “Sono cose che possono capitare”. La loro storia comincia quindi sulle note fragili della fiducia: riusciranno le tentazioni dell’Isola a spezzarla, oppure potranno finalmente ricostruirla?

Maria Concetta (37) e Angelo (33)

Lei babysitter, lui cartongessista: entrambi sentono il bisogno di un test estremo. Maria Concetta, non fidandosi affatto di Angelo – che lei definisce un ex “fimminaro” – ha messo a punto il suo personale esame di fedeltà: “Quando vado a casa sua, porto lo scotch invece della borsetta”. Nel video Maria Concetta mostra lo scotch srotolato per attaccarlo su cuscini e lenzuola. La ragazza ha proseguito: “Finito questo, mi abbasso e inizio ad annusare tutto il letto”. Angelo ha ironizzato, ma sotto la sua leggerezza aleggia un dubbio: ci sarà davvero qualcosa da nascondere?

Sara (24) e Valerio

Convivono da cinque anni ma ultimamente le cose si sono fatte complicate. Sara ha confessato: “Mi è sembrato di elemosinare il suo amore. In questi anni ho avuto tante mancanze. E di recente ho accettato attenzioni da altri”. Anche Valerio ha le sue ombre: ha scoperto nel telefono di Sara chat con altri uomini e ora si domanda: “Se lei è qui per capire se sono l’uomo giusto, anche io voglio capire se lei è la donna giusta per me”. Un rapporto che vacilla tra accuse e incertezze, pronto a essere messo sotto i riflettori del villaggio.

Lucia (27) e Rosario

Questa ennesima coppia ufficiale del cast di Temptation Island 2025 ha rotto il classico schema con un tema molto comune: l’amore a distanza e il grande nodo della convivenza. Lucia—27 anni, originaria di Vignola (Modena)—ha presentato lei e il suo ragazzo che vivono separati grazie alla scelta di lui, trasferitosi a Milano da un anno, mentre Lucia è pronta ad andare a vivere con Rosario. Quest’ultimo, al contrario, vuole evitare pressioni: ha ritenuto che il passaggio alla vita in comune debba essere una libera scelta, non un obbligo. Il giovane ha specificato che nel caso in cui non riusciranno a “trovare un progetto comune” la loro storia finirà definitivamente e “ognuno andrà per la sua strada”.