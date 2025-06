Cachet stellari sull’Isola dei Famosi: i guadagni dei vip

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra zanzare, riso bollito e notti all’addiaccio, i naufraghi dell’Isola dei Famosi sembrano vivere un’esperienza ai limiti della sopravvivenza. Ogni giorno è una sfida: contro la fame, contro il caldo tropicale dell’Honduras e, spesso, anche contro sé stessi. Ma se le loro condizioni appaiono estreme davanti alle telecamere, c’è un aspetto del gioco decisamente più confortevole… ed è quello bancario. Già, perché secondo alcune indiscrezioni trapelate da fonti vicine alla produzione, i compensi promessi ai concorrenti sarebbero tutt’altro che “basic”: si parla di cifre a tre zeri – e in certi casi, anche ben oltre.

Isola dei Famosi: il cachet settimanale dei vip

Riso in bianco razionato? Prove di sopravvivenza difficili? Ebbene, se sull’Isola dei Famosi si pena per le condizioni estreme di vita, a beneficiare è, tuttavia, il conto in banca. Secondo quanto svelato da Oggi, nella rubrica curata da Alberto Dandolo, il naufrago più “ricco” di questa edizione sarebbe Mario Adinolfi. Il suo compenso? Circa 15.000 euro a settimana, una cifra che lo pone decisamente al vertice della classifica dei cachet di questa stagione. Ma il distacco dagli altri non è affatto trascurabile. Sempre stando alle stesse fonti, la conduttrice Mediaset Patrizia Rossetti percepirebbe circa 12.000 euro ogni sette giorni, mentre l’attrice Loredana Cannata si fermerebbe a una comunque consistente quota di 8.000 euro a puntata. E non è finita qui: anche Simona Ventura, in veste di opinionista, avrebbe accettato di partecipare, ma a condizioni particolari. Tra queste, un ritocco verso il basso del cachet, che sarebbe frutto di una rinegoziazione legata ai paletti imposti dalla Rai. Al di là del compenso settimanale, c’è un altro incentivo che spinge i naufraghi a resistere tra fame e zanzare: il premio finale. Il vincitore dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi si porterà a casa un montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro, un bottino simbolico quanto concreto che rappresenta l’ultimo traguardo del gioco. Tuttavia, come da tradizione, non tutto resta nelle tasche del vincitore. Spesso infatti – in linea con lo spirito “etico” del reality – una parte del premio viene devoluta in beneficenza. È accaduto, per esempio, nella scorsa edizione: l’attore Aras Senol, celebre per il suo ruolo nelle soap turche, scelse di donare 50.000 euro del premio alla fondazione intitolata a Giulio Cecchettin, un gesto che commosse il pubblico e sottolineò come, anche nei format più leggeri, possa esserci spazio per la solidarietà.