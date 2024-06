Temptation Island 2024, Raul al centro della bufera: quel gesto violento indigna

Raul e Martina, giovane coppia romana è in crisi, tanto da voler far parte di Temptation Island 2024 per risolvere i loro problemi. La ragazza vorrebbe capire fino a che punto la gelosia del suo fidanzato sta limitando la sua libertà. La donna inoltre teme che con la convivenza la gelosia di Raul possa aumentare. Raul si è dimostrato tutto fuorché calmo e pacifico ai fan di Temptation Island 2024 fin dai primi minuti. Il giovane crede che la fidanzata sia esagerata ed abbia sbagliato sul suo conto ingigantendo la questione. Purtroppo Martina dimostrerà di avere ragione perché nella prima puntata Raul è letteralmente esploso indignando il pubblico.

Temptation Island, Raul esplode di gelosia contro Martina: il pubblico lo critica

Nel corso della prima puntata di Temptation Island 2024, il pubblico ha fatto la conoscenza dell’infedele Tony, passando poi al lezioso Lino e infine al geloso Raul. Nel frattempo Martina si è avvicinata al tentatore Carlo Marini con qualche battuta allegra. Uno scherzo con un ragazzo bellissimo che ha suscitato qualche problema a Raul. Il fidanzato non c’ha visto più, tanto da lasciare il pinnettu a passo di marcia per poi tirare bottigliette con uno sguardo decisamente minaccioso. Un comportamento che ha fatto desistere anche i compagni di avventura. Peccato che Raul poco prima avesse detto di non essere geloso. Il gesto violento non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori, i quali hanno criticato aspramente il fidanzato di Martina.