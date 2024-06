Martina e Raul hanno ingannato Temptation Island 11? La segnalazione sulla coppia

Il prossimo 27 giugno debutterà in prima serata sui teleschermi di Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island 11 dove sono attesi numeri colpi di scena. Nel frattempo, Mediaset ha annunciato le prime cinque coppie che prenderanno parte al viaggio dei sentimenti direttamente dalla Sardegna. Tra queste c’è anche Martina e Raul Dumitras. Sul loro conto sono già arrivate alcune segnalazioni a Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato in alcune sue storie di Instagram che i due parteciperebbero al reality show dei sentimenti solo per soldi. La coppia non sarebbe davvero in crisi come avrebbe rivelato Martina alla redazione di Temptation Island 11.

Temptation Island 11, Martina e Raul starebbero fingendo di essere in crisi

Martina e Raul starebbero fingendo di essere in crisi per partecipare a Temptation Island 11 ed ottenere visibilità da esso. A fare la segnalazione sono arrivati due utenti che hanno pregato Deianira Marzano di leggere il loro messaggio. In esso, un’utente ha rivelato le seguenti parole: “L’hanno studiata a tavolino ma sono belli e sereni.” Un altro invece ha scritto così: “Li ho visti due settimane fa al centro commerciale Porta di Roma felici e sorridenti mano nella mano”. Insomma, la coppia sembrerebbe essere tutto fuorché in crisi da come trapelato dalle segnalazioni riportate da Deianira Marzano. Nel frattempo, Martina e Raul si trovano attualmente in Sardegna per prendere parte alle registrazioni del reality show.