Teatro Lucio Dalla, tre domeniche in famiglia verso il Natale

La Bottega degli Apocrifi lancia una mini-rassegna pensata per le famiglie: tre appuntamenti domenicali al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia, per accompagnare piccoli e grandi verso il Natale con spettacoli pensati per emozionare e far giocare l’immaginazione. Il cartellone, che rientra nella stagione respIRA ideata e organizzata dalla compagnia assieme al Comune di Manfredonia e Puglia Culture con la collaborazione del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, prende il via domenica 23 novembre alle 18.00 con Paloma, ballata controtempo.

“Tre domeniche in famiglia a teatro” è, nelle parole del comunicato, una vera festa nella festa: tre titoli scelti per coinvolgere, emozionare, divertire ed arricchire interiormente la comunità teatrale del Teatro Lucio Dalla, attraversando linguaggi differenti e modalità di partecipazione che mettono al centro bambini e genitori. L’intento è semplice e convincente: offrire spazi e tempi diversi dai soliti, riaprire all’immaginazione e ritrovare il teatro come luogo di condivisione.

Paloma, ballata controtempo (Factory Compagnia Transadriatica – Teatro Koi, regia di Tonio De Nitto) è un teatro di figura che parla al cuore: una bambola di gommapiuma che custodisce gesti e memorie di una donna anziana, e la musica che accompagna quel tempo che non torna più. Spettacolo lieve e commosso, pensato per avvicinare i più piccoli alla poesia del palco senza rinunciare alla profondità del racconto. Debutto, come detto, domenica 23 alle 18.00.

A seguire, due titoli pensati per giocare con il pubblico del Teatro Lucio Dalla e con le immagini: Viaggio in aereo, rilettura partecipata del Piccolo Principe (compagnia Drammatico Vegetale), in programma domenica 7 e lunedì 8 dicembre con repliche anche mattutine per le scuole; e Nel ripostiglio di mastro Geppetto, visione di Pinocchio firmata da Armamaxa Teatro e Pagine Bianche Teatro, prevista domenica 14 dicembre. Il viaggio nella nota storia di Saint-Exupéry si farà in una “navicella” scenica esagonale con proiezioni e giochi di luce; per motivi organizzativi le repliche di Viaggio in aereo avranno capienza ridotta a cinquanta spettatori per turno, quindi è consigliata la prenotazione.

