Eventi ManfredoniaManfredoniaSpettacolo Manfredonia

Teatro Lucio Dalla, tre domeniche in famiglia verso il Natale

Alessandro Leone22 Novembre 2025
Teatro Lucio Dalla, tre domeniche in famiglia verso il Natale
Teatro Lucio Dalla, tre domeniche in famiglia verso il Natale
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Bottega degli Apocrifi lancia una mini-rassegna pensata per le famiglie: tre appuntamenti domenicali al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia, per accompagnare piccoli e grandi verso il Natale con spettacoli pensati per emozionare e far giocare l’immaginazione. Il cartellone, che rientra nella stagione respIRA ideata e organizzata dalla compagnia assieme al Comune di Manfredonia e Puglia Culture con la collaborazione del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, prende il via domenica 23 novembre alle 18.00 con Paloma, ballata controtempo.

“Tre domeniche in famiglia a teatro” è, nelle parole del comunicato, una vera festa nella festa: tre titoli scelti per coinvolgere, emozionare, divertire ed arricchire interiormente la comunità teatrale del Teatro Lucio Dalla, attraversando linguaggi differenti e modalità di partecipazione che mettono al centro bambini e genitori. L’intento è semplice e convincente: offrire spazi e tempi diversi dai soliti, riaprire all’immaginazione e ritrovare il teatro come luogo di condivisione.

Paloma, ballata controtempo (Factory Compagnia Transadriatica – Teatro Koi, regia di Tonio De Nitto) è un teatro di figura che parla al cuore: una bambola di gommapiuma che custodisce gesti e memorie di una donna anziana, e la musica che accompagna quel tempo che non torna più. Spettacolo lieve e commosso, pensato per avvicinare i più piccoli alla poesia del palco senza rinunciare alla profondità del racconto. Debutto, come detto, domenica 23 alle 18.00.

A seguire, due titoli pensati per giocare con il pubblico del Teatro Lucio Dalla e con le immagini: Viaggio in aereo, rilettura partecipata del Piccolo Principe (compagnia Drammatico Vegetale), in programma domenica 7 e lunedì 8 dicembre con repliche anche mattutine per le scuole; e Nel ripostiglio di mastro Geppetto, visione di Pinocchio firmata da Armamaxa Teatro e Pagine Bianche Teatro, prevista domenica 14 dicembre. Il viaggio nella nota storia di Saint-Exupéry si farà in una “navicella” scenica esagonale con proiezioni e giochi di luce; per motivi organizzativi le repliche di Viaggio in aereo avranno capienza ridotta a cinquanta spettatori per turno, quindi è consigliata la prenotazione.

Si rimanda, per maggiori informazioni e per le prenotazioni, al sito ufficiale.

Tags
Alessandro Leone22 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©