Novecento al Lucio Dalla, Vacis e PoEM incantano Manfredonia

Sabato 15 novembre, al Teatro Comunale Lucio Dalla, Manfredonia ha ascoltato e visto rinascere Novecento, il celebre monologo di Alessandro Baricco.

Una serata che ha lasciato il segno: la storia, nota per la trasposizione cinematografica La leggenda del pianista sull’oceano, è tornata in scena grazie all’intenso lavoro degli attori di PoEM (Lucia Corna, Pietro Maccabei, Letizia Russo, Lorenzo Tombesi, Gabriele Valchera) e al regista originale, Gabriele Vacis. Scenofonia di Roberto Tarasco, produzione del Teatro Stabile di Torino; lo spettacolo è dedicato alla memoria di Eugenio Allegri, l’attore designato dallo stesso Baricco, a suo modo presente in tutta la rappresentazione (non solo con la voce, ma soprattutto con lo spirito che continua a permeare il racconto).

La rappresentazione è stata un’esperienza vera e sottile: Novecento segna quel confine labile tra realtà e fantasia. Una storia credibile di un personaggio incredibile. Il piano su un transatlantico, la musica che diventa voce dell’anima del mondo, la parola che scava piano piano sotto la pelle dello spettatore. La misura degli interpreti ed il contributo di Vacis hanno saputo conservare la poesia del testo e restituirla con freschezza, evitando il manierismo e puntando invece sulla forza narrativa e sull’apporto personale dato all’opera, rendendo la recita unica e speciale.

La serata è stata il culmine di un weekend nel quale i protagonisti hanno avuto momenti di confronto con la cittadinanza e gli studenti, portando sé stessi tramite la storia di Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento. Il pubblico del sabato, visibilmente rapito, ha ricompensato la compagnia con lunghi applausi; quei momenti che testimoniano di esser stati parte di qualcosa di condiviso e intenso.

La stagione teatrale #respIRA, della Bottega degli Apocrifi (la compagnia che gestisce il Teatro Comunale, organizzatrice dell’evento), parte con un esordio memorabile. Meraviglioso, sottile, lento a entrare e poi impossibile da scordare.

Al termine dell’evento abbiamo potuto intervistare l’attore Pietro Maccabei. Trovate il video sui social de ilSipontino.net.