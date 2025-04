Tavolo della crisi del grano alla Camera di Commercio di Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DOMANI 17/4 TAVOLO CRISI GRANO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA

Con il prezzo del grano pugliese in caduta libera e le importazioni di grano canadese in aumento del 68% nel 2024, si riunisce il tavolo di crisi alla Camera di Commercio di Foggia per valutare ogni iniziativa utile prima che parta la nuova campagna cerealicola. L’iniziativa è della Coldiretti che si è fatta promotrice di un incontro, a cui sono stati invitati anche i Sindaci della provincia di Foggia, domani 17 aprile, alle ore 17,00, presso la Camera di Commercio di Foggia (Via Michele Protano 7).

Al tavolo di crisi parteciperanno il presidente e il direttore di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo e Pietro Piccioni, il presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo, la consulta cerealicola di Coldiretti Foggia, guidata dal presidente provinciale, Mario de Matteo, Antonio Stasi dell’Università di Foggia ed il dirigente di ricerca del Crea Cerealicolo, Pasquale De Vita.

Occorre mettere un freno al crollo delle quotazioni del grano Made in Italy, con la concorrenza di prodotto straniero che sta avendo un effetto negativo anche sulle semine, con le prime stime che parlano di un calo sia di semine che conseguentemente del raccolto.