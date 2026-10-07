Spettacolo Italia

Tale e quale show, Cristiano Malgioglio affonda Jasmine Carrisi: “Se fossi Al Bano…”

Giulia Bertaccini7 Ottobre 2026
foto tale e quale show
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tale e quale show è tra i programmi che hanno fatto ritorno da poco sui teleschermi di Rai 1. Lo show condotto da Carlo Conti vede tra le sue concorrenti: Jasmine Carrisi. La figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi non sta particolarmente convincendo all’interno del programma di Rai 1. Le sue imitazioni sono spesso oggetto di critiche da parte del pubblico e della giuria. Anche durante l’ultima puntata di Tale e quale show trasmessa il 7 ottobre, Jasmine Carrisi non ha convinto quando ha interpretato Anna Pepe, una rapper in voga moltissimo tra i giovanissimi. L’esibizione è stata criticata da Cristiano Malgioglio, il quale ha sostenuto che la figlia di Al Bano dovrebbe cambiare strada.

Tale e quale show, Cristiano Malgioglio critica Jasmine Carrisi:. tirato in mezzo Al Bano

Nell’ultima diretta di Tale e quale show, Cristiano Malgioglo ha criticato Jasmine Carrisi. Il popolare paroliere e giudice del programma ha consigliato alla figlia di Loredana Lecciso e Al Bano di allontanarsi dalla musica per intraprendere una carriera nel mondo del cinema. L’uomo ha elogiato la presenza scenica e la bellezza della ragazza per poi dichiarare:Fossi in tuo padre ti manderei a New York a prendere lezioni di recitazione”. La ragazza ha preferito non rispondere al suggerimento di Cristiano Malgioglio, preferendo congedarsi con un sorriso.

Jasmine Carrisi parla delle sue insicurezze estetiche
Jasmine Carrisi (Screen Raiplay)

,.

Giulia Bertaccini7 Ottobre 2026