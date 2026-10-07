Tale e quale show, Cristiano Malgioglio affonda Jasmine Carrisi: “Se fossi Al Bano…”

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Tale e quale show è tra i programmi che hanno fatto ritorno da poco sui teleschermi di Rai 1. Lo show condotto da Carlo Conti vede tra le sue concorrenti: Jasmine Carrisi. La figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi non sta particolarmente convincendo all’interno del programma di Rai 1. Le sue imitazioni sono spesso oggetto di critiche da parte del pubblico e della giuria. Anche durante l’ultima puntata di Tale e quale show trasmessa il 7 ottobre, Jasmine Carrisi non ha convinto quando ha interpretato Anna Pepe, una rapper in voga moltissimo tra i giovanissimi. L’esibizione è stata criticata da Cristiano Malgioglio, il quale ha sostenuto che la figlia di Al Bano dovrebbe cambiare strada.

Tale e quale show, Cristiano Malgioglio critica Jasmine Carrisi:. tirato in mezzo Al Bano

Nell’ultima diretta di Tale e quale show, Cristiano Malgioglo ha criticato Jasmine Carrisi. Il popolare paroliere e giudice del programma ha consigliato alla figlia di Loredana Lecciso e Al Bano di allontanarsi dalla musica per intraprendere una carriera nel mondo del cinema. L’uomo ha elogiato la presenza scenica e la bellezza della ragazza per poi dichiarare: “Fossi in tuo padre ti manderei a New York a prendere lezioni di recitazione”. La ragazza ha preferito non rispondere al suggerimento di Cristiano Malgioglio, preferendo congedarsi con un sorriso.

Jasmine Carrisi (Screen Raiplay)

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