Helena Prestes sotto accusa: cos’è successo nelle ultime ore

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Helena Prestes continua a far parlare di sé nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione al Grande fratello. La modella brasiliana è finita sotto accusa in queste ultime ore per un movimento social che ha fatto un po’ insospettire i fans. Alcuni utenti hanno notato che la donna ha tolto alcuni segui su Instagram ed in particolare ad alcune pagine di coppia con Javier Martinez. La scelta ha allarmato i sostenitori, i quali temevano una possibile crisi col pallavolista argentino. A distanza di alcune ore, ecco che Helena Prestes ha voluto fare chiarezza in merito alla decisione di eliminare alcuni segui dal suo profilo Instagram.

Helena Prestes svela perché ha tolto dei segui su Instagram

La compagna di Javier Martinez ha pubblicato un post nel canale d’Instagram per spiegare la motivazione dietro ai segui tolti. Helena Prestes ha postato il seguente messaggio: “Pulizia bellissima dei miei following però mi rendo conto che con quasi 2 mila persone non vedo e non conosco nessuno. Vorrei avere nel feed sopratutto persone che conosco, contenuti che mi piacciono e cose che mi interessano davvero. Comunque è pazzesco seguivo qualsiasi profilo. Non sto dicendo che a chi ho tolto il segui non abbia contenuti interessanti…” L’ex gieffina ha così smentito le voci di una possibile crisi con Javier Martinez, con il quale ha appena celebrato i venti mesi di storia d’amore.