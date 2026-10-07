Grande fratello: Maria Vittoria Minghetti, che stoccata contro Tommaso Franchi!

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Il Grande fratello è uno dei programmi più conosciuti in Italia. Nel corso degli anni sono passati dalla Casa centinaia di concorrenti e tra questi c’è stata anche Maria Vittoria Minghetti. La dottoressa romana ha partecipato all’edizione andata in onda nel 2024, dove fece parlare per la sua storia d’amore con Tommaso Franchi. Una relazione tra la donna e l’idraulico senese che non è riuscita a sopravvivere lontano dalle telecamere del Grande fratello. A distanza di mesi dalla rottura, ecco che Maria Vittoria Minghetti ha lanciato una stoccata ai danni dell’ormai ex fidanzato. La donna ha lasciato un mi piace ad un commento di un fan su Instagram che ha lasciato poco all’immaginazione: “Questa è la vera Maria Vittoria non quando stavi con quello sc*mo: ti sei salvata”

Grande fratello, Maria Vittoria Minghetti e la stoccata verso Tommaso Franchi

Maria Vittoria Minghetti ha lanciato una stoccata ai danni di Tommaso Franchi, con il quale ha avuto una storia d’amore durata per circa un anno. Lo scorso maggio, l’ex concorrente del Grande fratello aveva rilasciato un’intervista a Non succederà più dove aveva parlato per la prima volta della rottura con la donna. L’uomo aveva detto: “Abbiamo avuto una bellissima relazione fuori, che è durata quasi un anno. Poi con estrema tranquillità e gioia, come due persone mature, ci siamo lasciati. Non ti dirò il motivo, ma non ci sono stati tradimenti. È stata una questione di compromessi, di cose… succede”