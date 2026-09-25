Tale e quale show, Jasmine Carrisi e la rivelazione su Al Bano: “L’ho fatto per lui”

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Tale e quale show ha appena fatto ritorno su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. Tra le concorrenti di questa nuova edizione vi è Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. aia. Proprio la ragazza ha rilasciato un’intervista a Gente dove ha parlato della sua partecipazione al programma e del rapporto coi suoi genitori famosi. Jasmine Carrisi ha riferito di non volere che il cognome Carrisi diventi l’unico elemento per cui viene giudicata. La giovane ha ammesso: “Io cerco di avere una personalità ben definita e di percorrere una strada mia. Non c’è lo zampino di papà in ciò che faccio.”

Jasmine Carrisi e quel regalo per il papà Al Bano

Jasmine Carrisi ha parlato anche della sua passione per la musica, ammettendo da bambina seguiva il padre ai concerti, restandone ammaliata: “in parte questo mi ha influenzata. Mi piace cantare, scrivere brani, spesso in inglese. Il mio primo cd l’ho inciso a 11 anni, era una raccolta di cover, un regalo di compleanno per mio padre”. La ragazza ora è pronta a spiccare il volo partecipando alla nuova edizione di Tale e quale show. Nel corso della prima puntata trasmessa lo scorso mercoledì, la figlia di Al Bano ha sorpreso cantando e imitando una canzone di Gaia.

Jasmine Carrisi (Screen Raiplay)