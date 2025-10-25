Tale e Quale Show: chi è stato il vincitore della quinta puntata?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La serata del 24 ottobre 2025 ha portato nuova luce sul palco di Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 condotto con la consueta eleganza da Carlo Conti. Una puntata frizzante, sospesa tra nostalgia e modernità, dove le imitazioni si sono fatte specchio del desiderio di stupire e commuovere.

Negli studi Fabrizio Frizzi, l’atmosfera sembrava quella dei grandi sabati televisivi di un tempo: luce soffusa, conduttore brillante e professionale, e una giuria pronta a colpire nel segno. A valutare i concorrenti, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e l’ospite della serata, Nicola Savino, che ha portato un’ironia fresca e benevola nel gioco delle maschere.

Il trionfo di Maryna e le altre performance

A vincere la puntata è stata Maryna, calata nei panni di Christina Aguilera. Una performance grintosa, intensa, che ha emozionato per equilibrio e carisma. Sul secondo gradino del podio Tony Maiello come Tiziano Ferro con “Sere Nere”: voce profonda, interpretazione pulita, applausi convinti da parte di tutti i giudici. Terzo posto ex aequo per Pamela Petrarolo nei panni di Mia Martini e Antonella Fiordelisi come Karol G: due prove sincere, cariche d’impegno ma non sempre perfette. Non tutte le esibizioni, però, hanno brillato: Carmen Di Pietro nel ruolo di Orietta Berti ha deluso la giuria con appena 21 punti, mentre Gianni Ippoliti – vestito da Tony Effe – si è fermato a 24. Tra i momenti più curiosi, Le Donatella hanno riportato in scena il duetto tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, in un medley nostalgico da applausi. A seguire, Samuele Cavallo in versione Robbie Williams e la coppia Flavio Insinna – Gabriele Cirilli, travestiti da Piero Pelù ed Edoardo Bennato, hanno dato brio e ironia al ritmo della serata. Questa puntata ha mostrato una tv che sa ancora emozionare senza prendersi troppo sul serio. Maryna ha dominato con un’interpretazione che ha unito forza vocale e sensualità controllata, ricordando che la bravura non è solo tecnica ma anche cuore. Tony Maiello ha convinto per coerenza e misura, mentre Le Donatella hanno strizzato l’occhio alla nostalgia con stile. Ci sono state anche cadute di tono, certo, ma fanno parte del gioco: “Tale e Quale” è proprio questo: un microcosmo di talento e autoironia.

E in un panorama televisivo spesso uniforme, Conti riesce ancora a regalare uno spettacolo che mescola glamour e leggerezza con quella grazia tutta italiana. In definitiva, la serata del 24 ottobre 2025 ha confermato che la metamorfosi può ancora essere magia quando dietro la maschera resta un’anima vera.



