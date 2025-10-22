Il Paradiso delle Signore, spoiler 27-31/10: la crisi di Adelaide

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa settimana Il Paradiso delle Signore promette sorprese e verità che apporteranno caos e squilibrio nel rapporto tra i personaggi. Tra decisioni che cambiano vite e relazioni ormai al capolinea, Milano torna a pulsare di emozioni forti. Il ritorno di un personaggio chiave scatena nuovi equilibri: Marcello si ripresenta sulla scena con coraggio e determinazione, conscio di dover prendere una decisione molto delicata per lui e per i suoi sentimenti. La contessa Adelaide, invece, subisce un duro colpo. E nella boutique, le “Veneri” e i magazzinieri del Paradiso non saranno spettatori ma protagonisti della rivoluzione che avverrà. Insomma, la prossima settimana sarà tutto meno che tranquilla.

Il Paradiso delle Signore: cambi di fronte e decisioni shock

Dopo giorni di silenzio, Marcello Barbieri riappare a Villa Guarnieri per consegnare documenti riguardanti il patrimonio della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Ma il vero colpo di scena arriva subito dopo: Marcello decide di annullare il matrimonio con Adelaide, lasciando tutti senza parole. La scelta nasce da un conflitto interiore che lo tormentava da tempo, e che ora non può più ignorare. La contessa, ferita e confusa, tenta di capire le ragioni di un gesto tanto improvviso quanto doloroso. Il personaggio di Adelaide vive forse la sua settimana più drammatica. Scoperto il motivo dell’allontanamento del giovane – grazie a una conversazione rubata tra Odile e Umberto – Adelaide decide di affrontare quest’ultimo a viso aperto. La contessa si mostra combattuta: il dolore la travolge, ma la sua fierezza resta intatta. Tra le mura di casa Guarnieri, lo scontro tra i due (ex) promessi sposi è destinato a lasciare segni profondi, e forse a cambiare per sempre il loro rapporto. Nel frattempo, la vita al “Paradiso” continua tra colpi di scena e piccoli sogni che si realizzano:

Johnny Della Vite riesce finalmente ad acquistare il suo pulmino , un traguardo che celebra con Mimmo e gli amici di sempre

, un traguardo che celebra con Mimmo e gli amici di sempre Irene Cipriani ritrova un legame familiare perduto , grazie alla visita inaspettata della zia Sandra

, grazie alla visita inaspettata della zia Sandra Nel frattempo, Marcello decide di rassegnare le dimissioni e confidare tutto a Roberto Landi: un gesto simbolico che sancisce la fine di un’epoca.

E tra un addio e una rinascita, Rosa e Marcello si ritrovano più vicini che mai: la coppia decide di compiere un passo importante, quello che potrebbe segnare davvero il loro destino sentimentale. Ricordiamo che Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, alle ore 16:00. Inoltre, le puntate sono disponibili in streaming e in ondemand sulla piattaforma Rai Play, un modo molto pratico per recuperare gli episodi persi in TV!