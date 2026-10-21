Tale e quale show cambia programmazione: la decisione di Rai 1

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Tale e quale show è tra i programmi più seguiti della televisione. Ogni mercoledì, alcuni personaggi del mondo dello spettacolo italiano si mettono alla prova nelle imitazioni di alcuni celebri cantanti. In queste ore, i piani alti di Viale Mazzini hanno annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Scendendo nei dettagli, Tale e quale show non andrà in onda mercoledì 4 novembre per lasciare posto ad uno speciale per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La puntata del format anticiperà la propria messa in onda a martedì 3 novembre a partire dalle ore 21:45 subito dopo l’appuntamento con Affari tuoi.

Tale e quale show in onda eccezionalmente di martedì 3 novembre

Tale e quale show subirà un cambio di programmazione ad inizio novembre. Il programma condotto da Carlo Conti andrà in onda eccezionalmente di martedì 3 novembre poiché mercoledì 4 novembre verrà trasmesso uno speciale sull’Unità Nazionale. Nel frattempo, il format continua il suo grande successo sui teleschermi di Rai 1. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che ogni mercoledì seguono le imitazioni dei concorrenti ed i giudizi pungenti della giuria capitanata da Cristiano Malgioglio.