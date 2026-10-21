Al Bano, riavvicinamento con la figlia Romina Jr? L’indiscrezione

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Al Bano Carrisi è tra i grandi nomi della musica italiana. Di recente, il Leone di Cellino San Marco è finito al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni rilasciate dalle figlie che sono state ospiti di recente di Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin, Romina Jr e sua sorella Cristel hanno parlato del difficile rapporto col padre. Le due donne hanno condannato l’atteggiamento mostrato da Al Bano in seguito alle dichiarazioni fatte da Romina Power a Belve. In quell’occasione, l’artista americana aveva accusato l’ex marito di averla lasciata sola dopo la scomparsa di Ylenia. Se Cristel Carrisi ha annunciato a Verissimo di aver interrotto i rapporti col padre, discorso diverso per la sorella Romina Jr, la quale ha ammesso di sentirsi spesso con lui.

Al Bano a cena con Romina Jr dopo Verissimo

A distanza di una settimana dall’intervista a Verissimo, ecco che il settimanale Chi ha lanciato un’indiscrezione su Al Bano Carrisi. Il noto settimanale ha rivelato che il Leone di Cellino San Marco si è riavvicinato alla figlia Romina Jr, tanto da far sapere: “Se nella domenica televisiva ha affiancato sua sorella da Silvia Toffanin, muovendo critiche a suo padre, il lunedì sera è apparsa a cena proprio con lui in compagnia, tra gli altri, di Mara Venier ed Enzo Miccio, dopo la presentazione del libro wedding planner”. Una riconciliazione che non sembra interessare Cristel Carrisi almeno per ora.