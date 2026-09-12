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La puntata di Falsissimo dedicata a Belen Rodriguez, che aveva raccolto milioni di visualizzazioni e acceso un dibattito nazionale, è stata improvvisamente rimossa dalla piattaforma. Una decisione che ha scatenato una reazione immediata da parte di Fabrizio Corona, deciso a non accettare quella che definisce una forma di censura e pronto a rilanciare con un nuovo contenuto annunciato come “definitivo”.

Il pubblico del format, ora attende una sola cosa: quando tornerà Falsissimo e cosa succederà nella prossima puntata?

La prossima puntata di Falsissimo: data, orario e dove vederla

La nuova puntata di Falsissimo è fissata per lunedì 14 settembre 2026 alle ore 21. Corona ha scelto un orario simbolico, quello della prima serata, per lanciare quello che definisce “l’atto finale”. Sarà pubblicata sul canale ufficiale del format, senza intermediari, con l’intenzione di raggiungere il pubblico direttamente e senza filtri.

Secondo quanto annunciato, si tratterà di un contenuto preparato da tempo, pensato per chiudere un percorso iniziato mesi fa e segnato da puntate rimosse, polemiche, reazioni e contro‑reazioni. L’appuntamento del 14 settembre è presentato come un punto di svolta, un episodio che dovrebbe mettere ordine nella vicenda e aprire un nuovo capitolo.

Perché la puntata su Belen è stata cancellata

L’episodio dedicato a Belen Rodriguez è stato eliminato dopo l’intervento di un ente amministrativo. Corona e il suo legale parlano di una dinamica che si ripeterebbe ormai da tempo: ogni volta che un contenuto del format risulta scomodo, verrebbe rimosso senza una decisione giudiziaria. Secondo la loro ricostruzione, negli ultimi mesi sarebbero sparite sei o sette puntate, sempre con la stessa modalità: un intervento esterno, non una sentenza, e la puntata scompare.

Corona sostiene che ciò rappresenti una forma di censura, una limitazione della libertà di espressione che colpisce il format proprio nei momenti di maggiore esposizione. La cancellazione dell’episodio su Belen, che aveva raggiunto numeri altissimi, sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Le anticipazioni su Falsissimo sull’atto finale del 14 settembre

Corona ha promesso che la puntata del 14 settembre sarà “incredibile” e che il pubblico “non crederà a ciò che vedrà”. Le anticipazioni parlano di un contenuto costruito con attenzione, preparato in anticipo e pensato per resistere a eventuali nuove rimozioni. L’atto finale dovrebbe:

chiudere definitivamente la vicenda legata alla puntata cancellata,

svelare una nuova iniziativa personale di Corona,

mostrare materiale inedito raccolto negli ultimi mesi,

chiarire il percorso del format e il suo futuro.

Corona ha spiegato che tutto ciò che è stato pubblicato finora – ogni episodio, ogni frammento, ogni dichiarazione – è parte di un progetto più grande che troverà compimento proprio il 14 settembre. L’atto finale non sarà solo una puntata: sarà una dichiarazione di intenti, un messaggio diretto al pubblico e a chi, secondo Corona, avrebbe tentato di ostacolare il format.