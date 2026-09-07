Affari Tuoi, chi è Tommasino: la nuova mascotte

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La nuova edizione di Affari Tuoi è ripartita su Rai 1 con Stefano De Martino e con una serie di novità che hanno accompagnato il trasferimento del programma negli studi Rai di Milano.

Tra le sorprese più tenere della nuova stagione c’è Tommasino, il cucciolo scelto per raccogliere l’eredità di Gennarino, la mascotte che aveva conquistato il pubblico nelle precedenti puntate.

Il nuovo cane ha circa un anno ed è un Jack Russell, proprio come il suo predecessore, ma la sua storia è particolare perché tra i due esiste anche un legame di famiglia.

Tommasino è infatti figlio della sorella di Gennarino e per questo Stefano De Martino lo ha presentato scherzosamente come il “nipote” della vecchia mascotte.

Il suo debutto è avvenuto nella puntata del 6 settembre, che ha segnato il ritorno del game show nell’access prime time di Rai 1 dopo la pausa estiva.



L’arrivo del cucciolo è legato all’addio di Gennarino, che non accompagnerà più il programma dopo il trasferimento da Roma a Milano.

Il precedente cane, ormai anziano, ha infatti circa 13 anni e mezzo e il suo addestratore aveva spiegato che affrontare continui spostamenti sarebbe stato troppo impegnativo per lui.

Tommasino è quindi una presenza completamente nuova, ma al tempo stesso rappresenta una sorta di continuità affettiva con uno dei personaggi più riconoscibili dell’ultima stagione.

La mascotte continuerà inoltre a essere legata al meccanismo dei pacchi, inserendosi tra le novità che De Martino e la squadra di Affari Tuoi hanno introdotto nella nuova edizione.

Il pubblico ha così potuto conoscere subito il giovane erede di Gennarino, chiamato ora a conquistare i telespettatori con la sua simpatia e la sua inevitabile tenerezza.

Chi è Tommasino, il cane di Affari Tuoi

Tommasino è un Jack Russell di circa un anno ed è la nuova mascotte di Affari Tuoi. Il suo ingresso nel programma è avvenuto con la nuova stagione condotta da Stefano De Martino, inaugurata domenica 6 settembre 2026 nel nuovo studio Rai di via Mecenate a Milano.

La caratteristica che lo rende ancora più particolare è il rapporto con Gennarino. Tommasino è infatti figlio della sorella di Gennarino, circostanza che ha permesso alla produzione e allo stesso De Martino di costruire una sorta di passaggio generazionale tra le due mascotte.

Il conduttore ha accolto il cucciolo con grande entusiasmo, lasciandosi andare anche a momenti di tenerezza durante la prima puntata. La scelta di un cane così giovane permette inoltre ad Affari Tuoi di avere una mascotte destinata, almeno nelle intenzioni, ad accompagnare il programma per diversi anni.

Perché Gennarino ha lasciato il programma

L’arrivo di Tommasino coincide con il ritiro di Gennarino, il Jack Russell conosciuto dal pubblico con questo nome ma che in realtà si chiama Seven.

Gennarino ha circa 13 anni e mezzo e il suo addestratore Massimo Perla aveva spiegato che il trasferimento di Affari Tuoi da Roma a Milano avrebbe rappresentato un problema per un cane della sua età. Gli spostamenti e il lavoro sul nuovo set sarebbero stati infatti troppo impegnativi.

La decisione è stata quindi quella di non sottoporre Gennarino a una nuova esperienza televisiva così impegnativa e di permettergli di godersi il meritato riposo. Al suo posto è arrivato Tommasino, molto più giovane e pronto a debuttare davanti alle telecamere.

Il cambio di mascotte si inserisce così nel più ampio rinnovamento di Affari Tuoi, che quest’anno ha cambiato anche sede, passando dal Teatro delle Vittorie di Roma agli studi Rai di Milano.

Tommasino prende il testimone di Gennarino

Il nuovo cane non è dunque soltanto una presenza simpatica nello studio, ma diventa a tutti gli effetti parte dell’identità del programma. La sua introduzione accompagna una stagione nella quale Affari Tuoi ha mantenuto la struttura tradizionale del gioco introducendo però alcune novità, tra cui il Contropacco ideato da Herbert Ballerina.

La presenza di Tommasino conserva inoltre quella componente giocosa che Gennarino aveva portato nel programma. Il cane precedente era diventato rapidamente un piccolo personaggio televisivo, capace di creare momenti di leggerezza durante le partite e di conquistare l’affetto dei telespettatori.

Adesso toccherà a Tommasino raccogliere questa eredità. Il fatto che sia un parente diretto di Gennarino rende il passaggio ancora più curioso e consente ad Affari Tuoi di salutare il suo vecchio beniamino senza rinunciare alla presenza di un cane in studio.

Il debutto della nuova mascotte è stato quindi uno dei momenti più caratteristici della ripartenza del programma. Tra il nuovo studio milanese, le modifiche al gioco e le conferme nel cast, Tommasino rappresenta il volto più tenero della nuova stagione di Affari Tuoi e potrebbe presto diventare familiare quanto lo era suo zio.

Fonte: Facebook

FONTI:

FanPage

La Gazzetta dello Sport

Il Giorno Magazine

Libero Magazine