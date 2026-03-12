Susy Fuccillo, nuove rivelazioni dopo la morte del marito: “Cambiamento più difficile, non sono pronta a…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In molti si ricordano di Susy Fuccillo per la sua partecipazione ad una passata edizione di Amici di Maria De Filippi, l’ex ballerina a distanza di molti anni può ancora contare sull’affetto di tantissimi fan.

Quello che sta vivendo l’ex ballerina è il periodo più difficile della sua vita, lo scorso dicembre infatti ha perso il marito, Salvatore Raciti. I due stavano insieme da sedici anni ed erano più innamorati che mai, dieci anni fa erano diventati marito e moglie e continuavano a costruire insieme il loro futuro. Dalla loro relazione sono nate tre figlie, lui all’improvviso ha però avuto un malore e li ha lasciati.

Susy Fuccillo soffre moltissimo per la morte del marito: cosa ha detto l’ex ballerina di Amici sui social

L’ex ballerina sta cercando di convivere con l’immenso dolore causato dalla morte del marito Salvatore Raciti, ai fan su Instagram ha detto che è “il cambiamento più difficile che potessi immaginare”. La sua forza sono le sue figlie e il senso di responsabilità che prova verso quello che avevano costruito insieme lei e il marito.

Naturalmente il dolore non è qualcosa che può superare dall’oggi al domani e lei sta provando a ritrovare un equilibrio. Susy Fuccillo ha fatto sapere di aver messo da parte i social, anche se fanno parte del suo lavoro e ha spiegato: “Non mi sento ancora pronta ad espormi come prima. Non so ancora quanto tempo mi servirà, ma so che voi saprete capirmi”.