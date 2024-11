Striscia la notizia rischia, colpa di Stefano de Martino | al suo posto BONOLIS?

Striscia la notizia rischia, gli ascolti del TG Satirico di Antonio Ricci dopo anni di successi sono calati. In realtà l’onda d’urto inaspettata di Stefano de Martino su Rai 1 ha fagocitato un pò tutti i programmi concorrenti. Tra queli il principale competitor è proprio Striscia la Notizia. E’ Ovvio che Stefano de Martino a parte la competizione su quell’orario è diventata molto accesa. Tra Amadeus sul Nove a Nicola Savino su TV8 fino a Flavio Insinna su LA7, ormai davvero la “guerra” televisiva è accesissima.

Gli ascolti di Striscia la notizia ormai sono sotto i 3 Milioni e Stefano de Martino quotidianamente li doppia, con ascolti medi intorno ai 5.5 Milioni di ascoltatori. Mediaset non può permettersi questi ascolti cosi bassi su quell’orario che fa da traino alla prima serata. Un prime time troppo in salita che non aiuta i programmi di prima serata.

Paolo Bonolis al posto di Striscia la Notizia? Gli ascolti crollano

Striscia la notizia rischia, per questo motivo Piersilvio Berlusconi dopo 36 anni di prime time sta pensando di spostare Striscia la Notizia come orario. L’idea che hanno in mente i vertici Mediaset è quella di invertire gli orari di “Avanti un Altro” condotto con la consueta simpatia da Paolo Bonolis e spostare in Access Time “Striscia la Notizia” di Antonio Ricci. Questa sarebbe una grande sconfitta per il TG Satirico.

Paolo Bonolis potrebbe prendere il posto di Striscia la Notizia

Bisognerebbe comprendere se Paolo Bonolis sarebbe intenzionato a subire questo spostamento di orario, in quanto secondo le indiscrezioni lo stesso Bonolis avrebbe manifestato il suo interesse a passare alla Rai dove gli hanno proposto di portare in scena il suo programma storico “Il senso della vita”.

Quindi nulla ancora è detto ma la strada sembra segnata. Mediaset deve correre ai ripari per arginare il successo senza eguali di Stefano de Martino. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.