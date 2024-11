Paolo Bonolis lascia Mediaset | la Rai lo tenta con TALE QUALE SHOW

Paolo Bonolis è al momento uno dei conduttori più amati e seguiti della TV Italiana. La mitraglietta della TV è parte fondamentale della scuderia Mediaset. Dopo lo stop alla seguitissima trasmissione TV “Ciao Darwin” che ha chiuso i battenti dopo 9 fortunatissime stagioni. Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un netto e deciso ridimensionamento del suo impegno televisivo. L’ultimo baluardo per Baolo Bonolis è rimasto “avanti un altro”.

Il Conduttore che da sempre si affianca del suo fido Luca Laurenti non ha mai nascosto la sua volontà di smettere con la TV, non trova più gli stimoli giusti oppure semplicemente è appagato e vuole lascir spazio ai giovani. Fatto sta che dopo aver chiuso Ciao Darwin ha più volte millantato di voler terminare anche la sua esperienza con Avanti un Altro.

Paolo Bonolis passa in Rai per riportare in TV “Il senso della vita”

C’è chi pensa che la RAI stia tentanto il conduttore noto tifoso interista a portare in RAI un programma divenuto Cult “Il senso della vita“. In effetto Paolo Bonolis non ha mai nascosto la sua voglia di riportare in palinsesto il programma divenuto celebre per le sue interviste. Un primo tentativo di approccio con la Rai si avrà proprio la settimana prossima, il conduttore sarà super ospite e membro della giuria nella finale del programma condotto da Carlo Conti “Tale e Quale Show” il prossimo venerdì 8 novembre. Carlo Conti che tra pochissimo annuncerà i Big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli pronta a tornare dal suo Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli nel frattempo sembrerebbe avere qualche problemino con il suo nuovo compagno Angelo Madonia, e secondo le indiscrezioni proverebbe il riavvicinamento con il suo Paolo che non l’ha mai abbandonata mentalmente e si è sempre mostrato un porto sicuro per l’opinionista. Chissà cosa accadrà tra i due.