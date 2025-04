Stop inaspettato per Il Paradiso delle Signore: slitta il gran finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Colpo di scena per tutti i fan de Il Paradiso delle Signore. La celebre soap di Rai 1 subisce uno stop improvviso che spiazza il pubblico, proprio quando si attendeva con ansia il gran finale della stagione. A causa di alcune variazioni nella programmazione Rai, gli ultimi episodi non andranno in onda nei giorni previsti, facendo slittare la conclusione della nona stagione. La decima, come è facilmente intuibile tornerà a settembre con nuove avventure, addii e new entry. Andiamo adesso ad analizzare i dettagli relativi al cambiamento di programmazione de Il Paradiso delle Signore.

Stop per Il Paradiso delle Signore: cambia il calendario Rai!



Secondo quanto riportato da fonti come Tuttonotizie.eu, la soap non andrà in onda il 21 aprile (Pasquetta) e il 25 aprile (Festa della Liberazione). In quelle date, al posto della serie pomeridiana, Rai 1 trasmetterà uno speciale del talk show La Volta Buona con Caterina Balivo. Questo doppio stop ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla programmazione dell’ultimo episodio della stagione, che viene posticipato a venerdì 2 maggio 2025. Un cambiamento che ha colto di sorpresa gli affezionati telespettatori, ormai pronti a vivere le emozioni del gran finale. La programmazione ordinaria riprenderà lunedì 28 aprile, ma il vero epilogo della stagione slitterà di una settimana, per poi lasciare spazio alla consueta pausa estiva. Durante questi mesi, la fascia oraria de Il Paradiso delle Signore sarà occupata dalla nuova soap spagnola Ritorno a Las Sabinas, composta da 70 episodi. La buona notizia? La decima stagione è già confermata e inizierà a settembre 2025. Le riprese prenderanno il via tra metà e fine maggio, e i fan potranno ritrovare volti amati come Umberto Guarnieri e la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Per chi volesse recuperare gli episodi persi o rivivere le trame più emozionanti, tutta la stagione è disponibile in streaming su RaiPlay.

Riepilogo delle date chiave

21 aprile (Pasquetta) : niente puntata

: niente puntata 25 aprile (Festa della Liberazione) : niente puntata

: niente puntata 28 aprile : ripresa della programmazione

: ripresa della programmazione 2 maggio : episodio finale della stagione

: episodio finale della stagione Settembre 2025: inizio della decima stagione​