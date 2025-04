Il Paradiso delle Signore: chi andrà via nella prossima stagione?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle Signore continua a essere una delle punte di diamante del pomeriggio di Rai 1, con ascolti che rendono soddisfatti i vertici della rete. Giunta alla nona stagione, la soap ha registrato picchi di share superiori al 21%, imponendosi su una fascia oraria ricca di concorrenza e mantenendo una fidelizzazione del pubblico davvero invidiabile. Visti i risultati straordinari, non sorprende affatto che sia già stata ufficializzata una decima stagione. I fan possono quindi dormire sonni tranquilli: le storie del grande magazzino più amato d’Italia continueranno anche il prossimo anno. Secondo le prime indiscrezioni, le riprese dei nuovi episodi dovrebbero iniziare tra metà e fine maggio 2025, con la messa in onda prevista a partire da settembre 2025. Ancora una volta, i telespettatori potranno immergersi in nuove trame, ritorni inaspettati, e – come sempre – colpi di scena pronti a lasciare il segno. Con la fine della nona stagione de Il Paradiso delle Signore ormai vicina, cresce l’attesa dei fan per scoprire cosa riserverà il futuro. Chi resterà? Chi dirà addio? E soprattutto: quali nuovi volti animeranno il grande magazzino più famoso d’Italia? Per quanto riguarda le trame future, molto dipenderà da come si concluderà la stagione in corso: diversi filoni narrativi sono ancora aperti e, se non verranno chiusi ora, potrebbero essere ripresi e approfonditi da settembre in poi, nella nuova attesissima stagione.

Il ritorno di Adelaide e il furto al Paradiso delle Signore



Le ultime puntate della stagione hanno alzato notevolmente la tensione, lasciando il pubblico con il fiato sospeso su due veri e propri “gialli” narrativi. Il primo riguarda l’improvviso allontanamento da Milano della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, causato da una malattia che ha tenuto tutti all’oscuro. Per settimane, nessuno ha saputo dove fosse né il motivo del suo silenzio, neppure Umberto Guarnieri, che ha cercato disperatamente di rintracciarla. Il ritorno di Adelaide a Villa Guarnieri ha riacceso l’attenzione, ma nel frattempo, molte cose sono cambiate… e alcune, la contessa, ancora non le conosce. Il secondo nodo da sciogliere è il furto della bozza di un vestito della nuova collezione di Gianlorenzo Botteri, avvenuto proprio durante l’assenza di Adelaide. Un furto che ha provocato gravi danni economici al Paradiso e che è stato orchestrato da Tancredi di Sant’Erasmo e Giulia Furlan, con l’aiuto di Rita, infiltrata tra le Veneri. Rita, però, ha deciso di lasciare Milano e il Paradiso, temendo che la verità venga a galla. Il suo coinvolgimento nel furto non è ancora stato svelato ufficialmente, e se la verità non dovesse emergere entro il finale di stagione, potrebbe rappresentare un interessante spunto narrativo ne Il Paradiso delle Signore 10. Altre domande aperte animano il pubblico: Adelaide scoprirà del bacio tra Rosa e Marcello? E Odile verrà finalmente a sapere che Umberto è suo padre? Quel che è certo, per ora, è che Vanessa Gravina (Adelaide) e Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri) sono confermati nel cast della prossima stagione. Più incerto, invece, il destino di Rita, il cui personaggio, pagato da Tancredi, ha innescato una vera e propria crisi al grande magazzino. Resta da capire se la sua storyline si chiuderà nelle prossime puntate o se sarà destinata a continuare.