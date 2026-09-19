Stipendio settembre 2026: cedolino NoiPA già disponibile?

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Lo stipendio di settembre 2026 entra nella fase decisiva per docenti, ATA e dipendenti pubblici amministrati da NoiPA.

In queste ore il cedolino della rata ordinaria è disponibile nell’area personale per numerosi lavoratori.

L’accredito dello stipendio ordinario è previsto per mercoledì 23 settembre 2026.

La pubblicazione del cedolino permette di conoscere non soltanto il netto, ma anche le singole voci che compongono la mensilità.

Per il personale della scuola settembre può presentare differenze rispetto ai mesi precedenti a causa di conguagli e competenze accessorie.

Particolare attenzione va prestata anche alle somme relative al FIS, che possono seguire lavorazioni differenti rispetto alla rata ordinaria.

Non tutti i dipendenti, inoltre, ricevono necessariamente lo stipendio nella stessa giornata, soprattutto nel caso delle supplenze.

Per i supplenti brevi e per le emissioni speciali sono infatti previste lavorazioni e calendari distinti.

La procedura per controllare il proprio stipendio resta comunque semplice e può essere effettuata direttamente online.

Ecco quindi come verificare il cedolino NoiPA di settembre 2026 e quali informazioni controllare.

Come controllare il cedolino NoiPA di settembre

Per prima cosa bisogna accedere all’area riservata del portale NoiPA, utilizzando una delle modalità di autenticazione previste, come SPID o CIE. Nell’area personale sono disponibili i servizi relativi alla consultazione del cedolino e dei documenti stipendiali.

Una volta effettuato l’accesso, occorre entrare nella sezione dedicata ai documenti personali e al cedolino stipendiale e selezionare la mensilità di settembre 2026.

Il documento consente di verificare:

Importo lordo;

Importo netto;

Stipendio e altre competenze;

Contributi previdenziali;

IRPEF e addizionali;

Eventuali compensi accessori;

Conguagli e altre trattenute.

Stipendio settembre: quando arriva

Per la rata ordinaria, la data da segnare sul calendario è 23 settembre 2026. Le informazioni pubblicate nelle ultime ore confermano che oltre un milione di lavoratori della scuola si appresta a ricevere la mensilità.

È importante però distinguere tra rata ordinaria ed emissioni speciali. I supplenti brevi e altri lavoratori che non rientrano nella normale elaborazione possono avere tempistiche differenti.

Perché il netto può essere diverso da agosto

Il confronto tra lo stipendio di settembre e quello di agosto non deve essere fatto guardando esclusivamente al netto.

Eventuali variazioni possono dipendere da conguagli fiscali, addizionali, compensi accessori, arretrati o altre voci individuali. Per questo motivo è il cedolino completo a fornire il quadro più preciso della retribuzione.

Per il personale scolastico, inoltre, settembre coincide con l’avvio del nuovo anno scolastico e con diverse lavorazioni amministrative che possono incidere sulle competenze effettivamente inserite nella rata.

Cedolino NoiPA: cosa controllare

Una volta aperto il PDF, conviene verificare soprattutto che qualifica, periodo di riferimento, competenze e trattenute siano corrette e che l’importo netto corrisponda a quello visualizzato nella consultazione dei pagamenti.

In caso di differenze rispetto ai mesi precedenti, la prima cosa da fare è individuare la voce che ha prodotto la variazione, evitando di considerare automaticamente l’importo più basso o più alto come un errore.

Per chi attende lo stipendio di settembre, dunque, il 23 settembre resta la data centrale per l’accredito della rata ordinaria, mentre il cedolino consente già di controllare nel dettaglio come è stato determinato l’importo.

Fonte: Tecnica della scuola

FONTI:

Orizzonte Scuola

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