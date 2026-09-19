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LA LEGGENDA DELLA NEW ZEALAND ENDEAVOUR ACCENDE IL MARINA DEL GARGANO

La New Zealand Endeavour è arrivata a Manfredonia all’alba del 15 settembre, inaugurando un evento che il giorno successivo ha trovato la sua piena consacrazione con la presentazione ufficiale al Marina del Gargano. L’atmosfera, nonostante la giornata lavorativa e il caldo persistente, è stata quella delle grandi occasioni, con una partecipazione ampia e curiosa, attratta dalla possibilità di ammirare da vicino una delle icone del velismo oceanico.

La conduzione dell’incontro è stata affidata ad Antonio Tasso, referente per il Gargano di Assoturismo Capitanata e coorganizzatore dell’iniziativa. Le autorità civili, religiose e militari hanno portato i loro saluti, sottolineando il valore simbolico e culturale dell’evento: la vicesindaca Cecilia Simone con altri rappresentanti comunali, l’arcivescovo Padre Franco Moscone, il comandante del porto CF Marco Pepe e il suo successore CF Luigi Tricarico.

La barca, ormeggiata tra i pontili L e N del Molo Vespucci, si è offerta allo sguardo dei presenti con la sua murata sinistra perfettamente visibile, regalando un colpo d’occhio che ha immediatamente catturato l’entusiasmo del pubblico e delle numerose associazioni intervenute.

Il Comitato Organizzatore ha rivolto un ringraziamento sentito a Ciro Gelsomino, presidente del porto turistico Marina del Gargano e rappresentante della GESPO srl, per il sostegno convinto e immediato all’iniziativa. L’organizzazione impeccabile della struttura, guidata dal direttore Andrea Zullo e dall’amministratore Gino D’Errico, ha confermato la professionalità di uno staff (impiegati direzionali, ormeggiatori e manutentori) che contribuisce a rendere il Marina del Gargano una realtà di rilievo nel panorama portuale nazionale.

Tasso ha ricordato come, nel giro di pochi giorni, Manfredonia sia diventata il centro del velismo italiano, ospitando prima i Campionati Giovanili di Vela in Doppio — con oltre quattrocento giovani atleti — organizzati dal Gargano Sailing Team e poi la storica Pizzomunno Cup (LNI sez. Manfredonia), giunta alla sua trentaquattresima edizione.

L’armatore Ezio Tavasani ha raccontato il suo incontro con la New Zealand Endeavour, trovata in stato di abbandono all’isola d’Elba e restaurata con dedizione, riportando alla vita ogni componente originale. Oggi il veliero solca i mari del mondo promuovendo lo sport velico e un messaggio di inclusività: a bordo vengono spesso accolte persone con disabilità, anche motoria, per vivere un’esperienza unica e profondamente emozionante.

Il comandante e skipper Mauro Magarotto ha illustrato le caratteristiche tecniche della barca, progettata da Bruce Farr, ricordando le sue vittorie più celebri, tra cui la Whitbread Round the World Race 1993-94 sotto il comando di Grant Dalton.

Claudio Cagnin, membro autorevole del Comitato Organizzatore, ha sottolineato l’entusiasmo con cui il gruppo ha lavorato per portare a Manfredonia un evento capace di generare visibilità, orgoglio e una reputazione positiva di cui la città ha bisogno.

Il Garante della Disabilità del Comune, Michele Giordano, è coinvolto nell’organizzazione delle visite e delle veleggiate dedicate alle persone con disabilità, mentre la Croce Rossa Italiana — sezione di Manfredonia, guidata da Andrea Nobile — ha garantito un’assistenza sanitaria puntuale e professionale. Preziosa anche la collaborazione dell’IPEOA “M. Lecce”, rappresentato dal prof. Antonio Balta, che ha curato il momento conviviale finale, e del fotografo ufficiale dell’evento, Antonio Ciuffreda.

La New Zealand Endeavour resterà ormeggiata al Marina del Gargano fino al 27 settembre. Il programma completo delle attività è disponibile al link fornito dal Comitato Organizzatore.

Info Programma: https://prenotazioni.nzle.it