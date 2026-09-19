Cambio Programmazione, oggi 19 settembre 2026: Tutto per la mia famiglia salta e cambia orario

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Il ritorno dei programmi autunnali ridisegna il pomeriggio di Canale 5 e porta a un nuovo cambio programmazione per la soap turca Tutto per la mia famiglia. La serie salta l’appuntamento di sabato 19 settembre, mentre da lunedì 21 viene ricollocata in una nuova fascia oraria, più breve e più definita. A questo punto è inevitabile chiedersi: perché la soap non va in onda il 19? Quali sono i nuovi orari? E cosa succede alle puntate già trasmesse?

Cambio programmazione: Sabato 19 settembre la soap non va in onda

La prima novità riguarda il weekend: sabato 19 settembre Tutto per la mia famiglia non sarà trasmessa. La sospensione interrompe la programmazione estiva che aveva visto la serie presente anche il sabato e la domenica. Il motivo è semplice: Canale 5 torna alla struttura autunnale, dando spazio ai programmi di punta e alle altre soap previste nel nuovo palinsesto.

Lo stop, però, dura pochissimo: domenica 20 settembre la serie torna regolarmente alle 14:30, subito dopo Beautiful, come confermato da Mediaset Infinity.

Dal 21 settembre cambia tutto: nuovo orario feriale alle 16:10

La modifica più importante arriva lunedì 21 settembre. Con il ritorno di Uomini e Donne nel primo pomeriggio, Canale 5 riorganizza il daytime e sposta Tutto per la mia famiglia in una nuova collocazione: dal lunedì al venerdì alle 16:10.

Si tratta di un orario più tardo rispetto alle settimane estive, ma stabile e pensato per inserirsi nel flusso dei programmi autunnali. La soap resta quindi nel palinsesto, ma con uno spazio più contenuto e più definito.

Gli episodi già trasmessi continuano a essere disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutte le puntate.

Cosa succede nella trama: la storia riparte da una fase delicata

Il cambio di programmazione arriva mentre la trama è in un momento particolarmente intenso. La verità sulla morte di Kadir continua a coinvolgere sempre più personaggi, mentre le tensioni tra Akif e Orhan hanno portato al grave incidente di Nebahat. È da questi sviluppi che ripartiranno le puntate della settimana.

La puntata di domenica 20 settembre si concentra invece sui ragazzi dell’Istituto Ataman: Ömer, Oğulcan, Kaan e Berk vengono puniti dal preside Burak e costretti a pulire la palestra; Süsen tenta di riavvicinarsi a Ömer; Cemile si trasferisce nell’appartamento scelto da Tolga; Harika trova una possibilità concreta di restare all’Istituto grazie all’aiuto di Resul.