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Foggia, tentano un furto nella sede della Croce Rossa: due arresti da parte dei Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foggia, con il supporto dei militari dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari, hanno arrestato in flagranza due pregiudicati foggiani, di 57 e 50 anni, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso.

Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23.30, grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino al Numero Unico Europeo di Emergenza, i militari dell’Arma hanno sorpreso i due uomini in via Cimaglia mentre tentavano di introdursi all’interno della sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Foggia, forzandone il cancello d’ingresso.

L’immediato intervento delle pattuglie ha consentito di interrompere l’azione e bloccare entrambi i soggetti, che alla vista dei militari avevano cercato di dileguarsi a piedi. Nel corso delle operazioni i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sottoposto a sequestro una tenaglia e un piede di porco, attrezzi da scasso che sarebbero stati utilizzati per forzare l’accesso alla struttura. Nel corso del sopralluogo, i militari hanno altresì riscontrato che circa un’ora prima erano state manomesse le telecamere del sistema di videosorveglianza privato dell’immobile.

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dalla Compagnia Carabinieri di Foggia, anche con il concorso dei militari dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.