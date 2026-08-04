Stipendio docenti: l’Italia è il fanalino di coda, i nuovi poveri

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Negli ultimi anni il tema degli stipendi degli insegnanti è tornato con forza al centro del dibattito pubblico. Da un lato i rinnovi contrattuali hanno portato alcuni aumenti in busta paga. Dall’altro il confronto con il resto d’Europa continua a fotografare una situazione poco incoraggiante. Oggi un docente della scuola secondaria di secondo grado percepisce mediamente circa 1.730 euro netti al mese all’inizio della carriera. Dopo oltre trentacinque anni di servizio arriva a circa 2.350 euro netti mensili. Una progressione economica lenta, che non riesce a tenere il passo con il costo della vita. Una situazione triste che colloca l’Italia tra i Paesi europei con le retribuzioni più basse per il personale docente. Un dato che alimenta il malcontento della categoria e riapre una riflessione più ampia sul valore economico e sociale dell’insegnamento. Per molti osservatori il problema non riguarda soltanto gli stipendi, ma anche il modo in cui la figura del docente viene considerata nel nostro Paese, spesso più come una “missione” che come una professione altamente qualificata.

Stipendio docenti: gli insegnanti italiani guadagnano meno dei colleghi europei

Con il contratto attualmente in vigore, un insegnante della scuola secondaria di secondo grado appena immesso in ruolo percepisce uno stipendio medio di circa 1.730 euro netti al mese. La retribuzione cresce attraverso le tradizionali fasce di anzianità previste dal Contratto collettivo nazionale: 0-8 anni, 9-14 anni, 15-20 anni, 21-27 anni, 28-34 anni e oltre 35 anni di servizio.

La progressione economica, tuttavia, è molto lenta. Solo dopo aver trascorso oltre tre decenni in cattedra un docente arriva a percepire circa 2.350 euro netti mensili. In pratica, per ottenere un incremento di poco più di seicento euro netti è necessario attendere l’intera carriera lavorativa.

Il confronto con gli altri Paesi europei rende ancora più evidente il divario. In Germania un insegnante della scuola secondaria inizia la propria carriera con una retribuzione che supera i 50 mila euro lordi annui, mentre in Lussemburgo gli stipendi iniziali sono tra i più elevati al mondo. Anche Paesi come Francia, Paesi Bassi e Spagna garantiscono ai docenti retribuzioni mediamente superiori rispetto a quelle italiane e progressioni economiche più favorevoli. È per questo motivo che le analisi dell’OCSE e della rete Eurydice continuano a collocare l’Italia nelle ultime posizioni della classifica europea per quanto riguarda gli stipendi degli insegnanti.

Una professione sempre meno appetibile

Il problema non riguarda soltanto il confronto con i colleghi stranieri. Anche rispetto agli altri laureati italiani, gli insegnanti percepiscono stipendi significativamente più bassi. Chi sceglie di insegnare affronta un percorso universitario, consegue un’abilitazione, supera un concorso pubblico e svolge un aggiornamento professionale continuo, ma il riconoscimento economico rimane inferiore rispetto a molte altre professioni che richiedono lo stesso livello di qualificazione.

Le conseguenze sono ormai sotto gli occhi di tutti. Sempre meno giovani vedono nell’insegnamento una prospettiva professionale conveniente, mentre le scuole faticano a trovare docenti in numerose discipline. Una professione che dovrebbe essere tra le più prestigiose del settore pubblico rischia così di perdere attrattività proprio a causa delle retribuzioni.

Gli insegnanti sono i nuovi poveri del ceto medio

Sempre più spesso, inoltre, gli insegnanti vengono definiti i “nuovi poveri del ceto medio”. Non si tratta di povertà assoluta, ma di una crescente difficoltà nel mantenere uno standard di vita adeguato. Con uno stipendio di circa 1.730 euro netti al mese diventa sempre più complicato sostenere un affitto o un mutuo, mantenere un’automobile, affrontare le spese familiari e mettere da parte qualche risparmio. L’aumento del costo della vita registrato negli ultimi anni ha ridotto sensibilmente il potere d’acquisto dei docenti, trasformando un lavoro che un tempo garantiva una discreta stabilità economica in una professione che, soprattutto nelle grandi città, consente spesso appena di arrivare alla fine del mese.

In questo contesto continua però a sopravvivere una narrazione che accompagna da decenni la figura dell’insegnante: quella della missione, della vocazione e del cosiddetto “fuoco sacro” dell’educazione. È una retorica affascinante, ma rischia di produrre un effetto molto concreto: se insegnare viene raccontato come una missione, parlare di stipendio sembra quasi fuori luogo.

La realtà, però, è diversa. L’insegnante è un professionista dello Stato. Per arrivare in cattedra servono anni di studio universitario, percorsi di formazione, concorsi pubblici e aggiornamento continuo. Ogni giorno i docenti svolgono un lavoro complesso che richiede competenze disciplinari, pedagogiche, organizzative e relazionali, oltre alla responsabilità di formare le nuove generazioni.

Nessuno lavora gratis ed è giusto così!

La passione per l’insegnamento può certamente rappresentare una motivazione personale, ma non può diventare una giustificazione per mantenere bassi gli stipendi. Con la vocazione non si paga il mutuo, non si versa il premio dell’assicurazione dell’auto, non si affrontano le spese per crescere un figlio e non si compensa l’aumento del costo della vita. Nessuno chiederebbe a un medico, a un magistrato o a un ingegnere di rinunciare a una retribuzione adeguata perché il proprio lavoro è una “missione”. Lo stesso principio dovrebbe valere anche per gli insegnanti.

Continuare a evocare il sacrificio e lo spirito di servizio come elementi distintivi della professione rischia di ottenere l’effetto opposto: svalutare economicamente una figura che rappresenta uno dei pilastri della società. Se davvero si vuole rendere la scuola più forte e attirare i migliori laureati verso l’insegnamento, il primo passo è riconoscere che un docente non è un volontario animato dal solo entusiasmo, ma un professionista altamente qualificato. E come ogni professionista, merita uno stipendio che sia all’altezza delle responsabilità che assume ogni giorno.

FONTI:

Orizzonte Scuola