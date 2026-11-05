Manfredonia, il PalaScaloria riapre le porte al basket

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IL PALASCALORIA RIAPRE LE PORTE AL BASKET:

DOMENICA 8 NOVEMBRE MATCH FONDAMENTALE CON IL CUS BARI BASKET

Non è soltanto una partita. È un ritorno atteso.

Domenica 8 novembre, alle ore 18.30, la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia torna a giocare al PalaScaloria, che riaccende le luci sul basket biancoazzurro in occasione della quinta giornata di andata della DR1 Puglia, Girone A.

Dopo le prime gare interne disputate al PalaDante, l’Angel ritrova il suo palazzetto e chiama a raccolta la città. L’avversario è il CUS Bari, ancora imbattuto con tre successi in altrettanti incontri e sei punti in classifica, gli stessi della formazione di coach Felice Carano, che ha però disputato una partita in più.

I sipontini arrivano dalla prima battuta d’arresto stagionale di domenica scorsa. Una gara che ha confermato le qualità offensive del gruppo, ma anche la necessità di maggiore solidità difensiva.

“Il CUS Bari è un avversario organizzato, che non ha ancora conosciuto sconfitte– osserva l’Head Coach Felice Carano –. Dovremo alzare il livello della nostra difesa, senza fare altro che giocare come sappiamo e mantenere lucidità per quaranta minuti. Tornare al PalaScaloria è una motivazione in più, ma saranno intensità, concentrazione e qualità del gioco a fare la differenza”.

Per la società il ritorno nello storico impianto rappresenta un momento particolarmente significativo.

“Il PalaScaloria è un luogo che custodisce una parte importante della nostra storia e non solo un semplice impianto sportivo – dichiara la presidente Loredana Lillo –. È un nuovo inizio e pensiamo che sia un modo per restituire alla città un punto di riferimento per il basket. Ci auguriamo di vedere le tribune piene di famiglie, ragazzi e tifosi. La presenza del pubblico sarà il modo più bello per celebrare questo ritorno”.

Il PalaScaloria riapre le sue porte. Ora tocca alla Vitulano Drugstore Basket Manfredonia e al suo pubblico tornare a riempirlo di passione, emozioni e basket.

DOMENICA TUTTI AL PALASCALORIA!

#SAVE THE DATE VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIA – CUS BARI BASKET

Domenica 8 novembre 2026 | Ore 18.30

PalaScaloria – Manfredonia

Area Comunicazione | SSD Giuseppe Angel Manfredonia