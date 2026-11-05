Far Away, seconda stagione al via su Canale 5: quando torna e anticipazioni

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Dopo settimane di indiscrezioni, finalmente è arrivata la conferma tanto attesa: Far Away tornerà su Canale 5 con la seconda stagione. La data ufficiale non è ancora stata annunciata, ma il debutto sarebbe previsto nei primi mesi del 2027, molto probabilmente tra gennaio e febbraio.

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La prima stagione si è conclusa lo scorso 19 settembre con il tentativo di Cihan di fermare Alya all’aeroporto e dichiararle il suo amore. Un finale commovente, che ha lasciato i fan in attesa di scoprire come proseguirà la storia. Sarà proprio da qui che riprenderà la trama dello sceneggiato. Nel corso dei nuovi episodi la coppia dovrà però affrontare una serie di imprevisti che metteranno a dura prova la loro storia d’amore. A sconvolgere gli equilibri sarà soprattutto il ritorno di Boran. Il suo ritorno metterà in discussione il matrimonio di Alya, il rapporto con Deniz e il legame con Cihan.

Resta da chiarire se la soap approderà in prima serata, come inizialmente ipotizzato, oppure in daytime. Le nuove puntate di Far Away 2 si preannunciano particolarmente movimentate.