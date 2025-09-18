Stefano De Martino: acceso litigio con Caroline Tronelli?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quella che sembrava una semplice cena romantica nella Capitale si è trasformata in un episodio chiacchierato. Stefano De Martino e la compagna Caroline Tronelli sono stati al centro dell’attenzione in un ristorante della zona Prati, dove – secondo quanto riportato dal settimanale Oggi – tra i due sarebbe scoppiata una discussione piuttosto accesa. Testimoni raccontano che il clima, inizialmente sereno, si sarebbe rapidamente incrinato fino a diventare teso. Caroline, contrariata per motivi ancora da chiarire, avrebbe abbandonato il tavolo lasciando l’ex ballerino e conduttore da solo. Un gesto che non è passato inosservato ai presenti e che rappresenterebbe la prima lite pubblica per la coppia, finora apparsa molto affiatata.

Presunta lite tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli: i retroscena

Secondo il racconto di Alberto Dandolo, Stefano De Martino sarebbe apparso assorto e visibilmente provato, con lo sguardo perso nel vuoto come a voler elaborare quanto appena accaduto. Un’immagine che ha inevitabilmente alimentato il chiacchiericcio, complice la grande popolarità dell’ex volto di Amici. Il momento di tensione arriva, peraltro, in una fase delicata anche dal punto di vista professionale. Il conduttore è infatti impegnato con Affari Tuoi, programma che deve fare i conti con la concorrenza serrata de La Ruota della Fortuna, affidata a Gerry Scotti. Quest’ultimo, nelle ultime settimane, sta registrando ottimi ascolti, rendendo la sfida televisiva ancora più complessa. Tra pressione lavorativa e turbolenze sentimentali, De Martino sembra attraversare un periodo non semplice, dove vita privata e carriera finiscono inevitabilmente per intrecciarsi. A gettare altra luce sull’episodio è stato Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi, che ha voluto commentare la vicenda durante la trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo. Il suo intervento ha contribuito a mantenere alta l’attenzione mediatica sul caso, confermando quanto la lite tra De Martino e Caroline Tronelli abbia destato curiosità e alimentato il dibattito nel mondo dello spettacolo. Biavardi, confermando quanto ricostruito dalla rrivista da lui diretta, ha specificato: “Non è una lite inventata o ingigantita: chi era lì ha raccontato tutto con precisione. Caroline si è alzata e se n’è andata, e le foto mostrano chiaramente l’accaduto. Non diciamo che si siano lasciati, ma parliamo di una lite vera e propria”. Nonostante la scena abbia attirato grande attenzione, la coppia non sarebbe arrivata a una rottura definitiva. Tuttavia, l’acceso confronto lascia trasparire che il rapporto tra i due celebri e facoltosi fidanzati non sia privo di difficoltà. L’episodio, infatti, sembra segnare un passaggio delicato nella vita del conduttore, stretto tra le sfide professionali e la necessità di mantenere equilibrio nella sfera privata.