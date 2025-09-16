Stefano De Martino, cresce il malumore in Rai

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È diventata la sfida più chiacchierata della nuova stagione televisiva: “Affari Tuoi” contro “La Ruota della Fortuna”, Stefano De Martino contro Gerry Scotti. Se lo scorso anno il game show di Rai 1 aveva surclassato “Striscia la Notizia” e la concorrenza Mediaset, oggi lo scenario appare diverso. Il calo degli ascolti avrebbe infatti alimentato un certo “malcontento” a Viale Mazzini, secondo quanto trapela da alcune fonti. Ma andiamo con ordine.

Rai in tensione: la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti

L’Espresso afferma che la situazione sta divenendo difficile: “Il clima a Viale Mazzini è già tesissimo”. Il cuore della questione resta la sfida di ascolti tra Rai e Mediaset. Alla presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato la volontà di dare nuova linfa alla rete e la carta vincente si è rivelata “La Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti. Ma non solo: l’estate di Mediaset, contrariamente al passato, non è stata affatto una stagione “spenta”. L’azienda ha saputo cavalcare i format giusti, rafforzando la propria immagine e registrando ottimi numeri grazie sia a “La Ruota” che a “Temptation Island”. Con la ripartenza di “Affari Tuoi”, la situazione non si è ripetuta come lo scorso anno: giorno dopo giorno il game show di Rai 1 ha perso terreno, superato dal programma di Scotti. Un sorpasso che sembrava improbabile, ma che nei fatti è diventato realtà. Secondo quanto riportato da L’Espresso, Mediaset oggi vanta uno share del 38,5%, mentre la Rai arretra al 33,2%. Non solo: anche Canale 5 batte Rai 1 con il 17% di share. Uno scenario che desta preoccupazione ai vertici di Viale Mazzini, soprattutto per la perdita di centralità del servizio pubblico e per i risultati deludenti sul fronte dell’informazione: anche il Tg2 non sta dando i frutti sperati. Una data è già segnata in agenda: il 27 settembre, giorno del Consiglio di Amministrazione, che potrebbe trasformarsi in una vera e propria resa dei conti. L’obiettivo dichiarato è uno: riconquistare la leadership televisiva. I dati parlano chiaro. Nonostante le contromosse di Rai, il 14 settembre “La Ruota della Fortuna” ha conquistato la serata con 4.243.000 spettatori, relegando “Affari Tuoi” al secondo posto con 3.634.000. Non si tratta di un vero e proprio flop, anzi: Stefano De Martino ha dimostrato di saper reggere la scena, come confermano gli ottimi risultati ottenuti con “Stasera tutto è possibile” su Rai 2. Tuttavia, la perdita del primato non passa inosservata e a Viale Mazzini cresce la convinzione che servano contromisure. Il clima resta teso, ma proprio da questa fase di difficoltà potrebbe nascere l’opportunità per ridisegnare strategie e aprire una nuova stagione della televisione pubblica. Staremo a vedere come evolverà la situazione.