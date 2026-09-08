Javier Martinez, nuova segnalazione sull’ex gieffino: ecco quale

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino ha ottenuto successo nel 2024 quando ha preso parte al Grande fratello dove ha trovato anche l’amore, fidanzandosi con Helena Prestes. In queste ore, il nome del 31enne è finito al centro di una nuova segnalazione per quanto concerne il suo futuro lavorativo. Deianira Marzano ha riportato la seguente indiscrezione nel suo profilo Instagram: “Javier Martinez ha postato una foto da un hotel, avranno radunato già il cast di The Fifty”. La nota esperta di gossip avrebbe confermato la presenza dell’uomo tra i concorrenti della seconda edizione del reality show di Amazon Prime Video.

Javier Martinez tra i concorrenti di The Fifty con Oriana Marzoli

Il pallavolista argentino sarebbe pronto a tornare in televisione dopo l’esperienza fatta al Grande fratello nel 2024. Secondo alcune indiscrezioni sempre più forti, Javier Martinez è dato come concorrente della seconda edizione di The Fifty, le cui riprese inizieranno a breve in un castello. Ma l’ex gieffino non sarebbe l’unico che torna a mettersi alla prova in un reality show. Oltre a lui, ci sarà anche Oriana Marzoli, che ha appena fatto ritorno in Italia. Dopo l’esperienza al Gf vip, l’influencer spagnola è pronta a dare battaglia a The Fifty.