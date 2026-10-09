Stefania Orlando contro Moreno Morello: “La frase nei confronti di Guendalina è gravissima”

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Anche Stefania Orlandi ha voluto dire la sua in merito al comportamento di Moreno Morello nei confronti di Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip. Il gieffino è stato alquanto offensivo ma non ha intenzione di fare un passo indietro e chiedere scusa, al contrario continua a ribadire che pensa quello che le ha detto.

La mamma di Guendalina Tavassi, infastidita dalle offensive parole del gieffino contro sua figlia, ha deciso di agire per vie legali. Nemmeno Stefania Orlando ha gradito ciò che Moreno Morello ha detto alla gieffina, sui social ha infatti detto che se fosse opinionista al Grande Ftatello Vip direbbe che la sua frase è gravissima.

Stefania Orlando critica Moreno Merlo per ciò che ha detto contro Guendalina Tavasssi al GF Vip: cosa pensa l’ex gieffina

L’ex gieffina pensa che non si può dire ad una donna che è solita consumare con maschi a caso sotto le coperte, innanzitutto perché non è vero ma ha strumentalizzato un racconto di Guendalina e se anche fosse vero una donna è libera di fare quello che vuole senza essere giudicata.

Stefania Orlando pensa che ci sia ancora una grande disparità nel 2026 nel giudizio tra uomo e donne. È figo un uomo che va con tante donne ma una donna che va con tanti uomini è una poco di buono. A parer suo la violenza inizia anche da questi pensieri ed è complice chi la difende. In passato lei avrebbe voluto ricoprire il ruolo di opinionista al Grande Fratello ma non è successo e sembra che quel desiderio sia ancora forte. A lasciarlo intendere è stata la sua frecciatina: “Però io non sono opinionista al Grande Fratello se fossi opinionista, lo direi, ma siccome non lo sono tengo questo pensiero per me”.