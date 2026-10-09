Sport Manfredonia
Turris-Manfredonia a Iorfida di Collegno
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Turris-Manfredonia a Iorfida di Collegno
Sarà il Sig. Gabriele Iorfida della sezione di Collegno a dirigere la 7ª giornata di Serie D in programma domenica 11/10/2026 alle ore 16:00 contro la Turris allo stadio “A. L iguori” di Torre del Greco.
Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:
Sig. Michele Larosa della sezione di Vibo Valentia e dal Sig. Fouad El Gorch della sezione di Rossano.