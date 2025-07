Standing ovation per l’opera inedita “A Napoli con Totò” della scuola d’arti sceniche My Dance diretta da Rita Vaccarella

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è svolto nei giorni 25, 26 e 27 giugno presso il Teatro comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia l’edizione 2025 di “EXPRESSION OF DANCE”, l’ormai tradizionale appuntamento con la danza curato ogni anno dalla scuola di arti sceniche My Dance di Manfredonia. EXPRESSION OF DANCE in teoria, dovrebbe essere un semplice saggio di fine anno accademico, ma in realtà da tanti anni, rappresenta un concentrato di arte e spettacolo allo stato puro, capace di stupire ed incollare alle poltrone del teatro tantissimi spettatori che, anche quest’anno sono stati numerosissimi, ben più di duemila per le tre date in calendario.

Mirabili abiti di scena, scenografie mozzafiato e la professionalità e creatività di insegnanti e coreografi si sono fusi, per creare la base ideale in cui far confluire la capacità ed il talento di centinaia di danzatori, un mix esplosivo elaborato per gratificare gli occhi e riempire il cuore dei tantissimi spettatori che ogni anno assistono a questi spettacoli.

Come d’abitudine i numerosi allievi di My Dance hanno dato prova di possedere eccellenti basi tecniche accompagnate da una musicalità e precisione coreografica, che hanno poco da invidiare alle compagnie professionali operanti in questo settore.

Sotto la guida dei tanti insegnanti altamente qualificati che operano nella scuola, ogni allievo viene accompagnato in un percorso ritagliato su misura per lui, in modo da consentire non solo lo sviluppo fisico e tecnico ottimale, ma anche al fine di favorire una crescita personale completa e sana sul piano delle relazioni interpersonali.

In questa edizione, la My Dance, sotto l’instancabile e visionaria guida della sua direttrice artistica Rita Vaccarella, ha portato in scena per gli allievi più piccoli ( dai tre anni di età) le opere “Aladdin” con coreografie di danza classica, moderna e contemporanea e “ Dance Evolution” con momenti coreografici ispirati agli stili modern e urban, mentre gli allievi più grandi sono stati i protagonisti delle opere “A Napoli con Totò” (inedito) con coreografie di danza classica, moderna e contemporanea e “Grease” tratto dall’iconico musical degli anni 70, con coreografie di danza modera e Urban.

Le meravigliose coreografie, sono state curate dal corpo insegnanti della scuola, Rita Vaccarella, Valentina Cerri, Sabrina De Fabritiis, Paola Croce, Jasmine Andriano, Federica Ferrara, Tonio Ronzino, Ilaria Gravinese, AlesGi e Antonietta Moretti, che lavorando in sinergia con le migliori espressioni artistiche del nostro territorio (maestri cartapestai, sarti, scrittori, tecnici delle luci e del suono e tanto altro ancora …..) hanno dato vita ad un concentrato di emozioni ineguagliabile.

Con gli allievi più piccoli, il pubblico presente ha sognato con “Aladdin”, uno dei grandi classici della tradizione Disney tra i colori sfavillanti e le atmosfere accattivanti delle “notti d’oriente”, e si è poi immerso nel viaggio emozionale di “Dance Evolution” tra note iconiche e ritmi, che hanno riacceso nella mente dei presenti i più piacevoli ricordi legati alle notti in discoteca.

Le classi intermedie e avanzate hanno portato in scena “A Napoli con Totò”, un’opera assolutamente inedita e ideata dalla direttrice artistica Rita Vaccarella, essa rappresenta un’esperienza alla scoperta di un mondo, o per meglio dire mondi, che compongono l’essenza della natura napoletana, guidati dai versi di uno dei suoi figli più illustri: Totò.

Infine ci siamo emozionati con “Grease”, con la storia d’amore degli adolescenti Danny e Sandy.

Ancora una volta, e come sempre peraltro da 15 anni a questa parte, My Dance ha regalato alla nostra città tre giorni di arte a 360 gradi, che resterà ben impressa negli occhi e nella mente di chi vi ha potuto assistere, ciò almeno fino al giugno 2026, quando, e di questo ne siamo certi, ci stupirà con nuovi lavori altrettanto incredibili.

Scuola d’arti sceniche My Dance Via Capparelli 56- Manfredonia (Fg)

Contatto 3470899916