Sport e Formazione: il Manfredonia Calcio e l’Istituto “De Sanctis-Mozzillo” insieme per il progetto “Mens Sana in Corpore Sano”

Nella mattinata odierna l’Istituto Comprensivo “De Sanctis-Mozzillo” ha ospitato un incontro di alto valore pedagogico e sociale. Il Manfredonia Calcio, accogliendo l’invito della scuola, si è fatto promotore e testimonial del progetto “Mens Sana in Corpore Sano”, rivolto alle classi quarte del plesso.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di consolidare il binomio tra benessere psicofisico e percorso didattico, offrendo agli alunni un modello di riferimento positivo basato sui valori dell’etica sportiva.

All’incontro hanno preso parte i calciatori della prima squadra Benny Cicerelli, Michele Spinelli e Thomas Braja e mister Michele Castigliego. Gli atleti, trasformandosi per un giorno in “maestri di campo e di vita”, hanno condiviso con i giovanissimi studenti l’importanza della disciplina, del sacrificio e della corretta alimentazione come pilastri fondamentali per una crescita equilibrata.

La partecipazione del Manfredonia Calcio sottolinea la volontà del club di agire come presidio sociale attivo sul territorio. Non solo sport agonistico, ma un costante impegno civile volto a ispirare le nuove generazioni attraverso il potere comunicativo del calcio.

“La nostra presenza oggi sottolinea come il club intenda il calcio: uno strumento di coesione e un veicolo di messaggi sani,” ha commentato la dirigenza biancoceleste. “Vedere l’entusiasmo e la curiosità degli alunni della De Sanctis-Mozzillo ci conferma che la strada della collaborazione tra istituzioni è quella giusta per formare i cittadini di domani.”

Il Dirigente ed i docenti ha espresso profonda gratitudine per la disponibilità della società, evidenziando come il confronto diretto con professionisti dello sport possa rappresentare uno stimolo determinante per l’apprendimento dei valori della lealtà e del rispetto delle regole.

La mattinata si è conclusa con un momento di gioiosa condivisione, sancendo un legame sempre più forte tra la maglia biancoceleste e la comunità sipontina.